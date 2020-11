Wien (www.aktiencheck.de) - Mögliche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Aufsteiger im Rahmen der angekündigten Indexreform, wie beispielsweise Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) (+3,7%), Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) (-2,0%), Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) (Vorzüge: -5,6%) und Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) (-4,1%) reagierten gestern kaum auf die Mitteilung zur Veränderung des deutschen Börsenbarometers und entwickelten sich im Rahmen der gestern vorherrschenden Sektortrends sehr heterogen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ebenfalls sehr stark präsentiert habe sich im Rahmen der Sektorrotation hin zu Firmen, die sehr unter der COVID-19-Pandemie leiden würden, gestern auch die Luftfahrtbranche mit Gewinnen bei der Deutschen Lufthansa (+7,1%), MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) (+5,9%), United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) (+9,8%) und Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) (+6,4%). Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471)-Aktien (+3,3%) hätten von der geplanten Wiederzulassung des Unglücksfliegers 737 MAX in Europa durch die europäische Luftfahrtaufsicht EASA profitiert.Das konzerneigene Werk in Berlin solle zur weltgrößten Batteriefabrik werden, habe gestern Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T)-Chef Elon Musk angekündigt. Tesla-Papiere hätten ihren Höhenflug fortgesetzt und 6,4% zugelegt. (25.11.2020/ac/a/m)