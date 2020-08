Wien (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten gestaltete sich in den Sommermonaten bislang holprig, so die Analysten der der Raiffeisen Centrobank.Im Hinblick auf die Wirtschaftsdaten habe sich der erfreuliche Trend einer Erholung im Wesentlichen fortgesetzt. Auch die Berichtssaison zum zweiten Quartal habe leichte Unterstützung gebracht. So hätten die gemeldeten Unternehmensergebnisse zwar wie zu erwarten gewesen sei vielfach markante Gewinnrückgänge gezeigt, allerdings hätten die Unternehmen mehrheitlich die in sie gestellten Analysten-Erwartungen übertreffen können. Fast auf allen Linien stark seien die Ergebnisse der Technologieriesen ausgefallen, die durch die in der Krise ausgelösten Verhaltensänderungen (u. a. Trend zu mehr Home Office und Online Shopping) teilweise massiv hätten profitieren können.Da auf absehbare Zeit mit hohen Neuinfektionsraten zu rechnen sei und auch der US-Wahlkampf turbulent verlaufen dürfte, könnte es an den internationalen Börsen auch im Rest des Jahres immer wieder zu zwischenzeitlichen Rücksetzern kommen. Nicht vergessen werden sollte aber auch, dass man im Umgang mit der Eindämmung des Virus mittlerweile viel an Erfahrung gewonnen habe und dass die Wirtschaftsdaten weiterhin eine konjunkturelle Erholung signalisieren würden. Unterstützend würden dabei natürlich auch die großen Rettungspakete seitens der Staaten und Notenbanken wirken. Zu guter Letzt würden auch im Hinblick auf potenzielle Medikamente im Kampf gegen das Virus die Fortschritte konkreter, sodass die Aktienmarkterholung insgesamt weiter anhalten könnte. (05.08.2020/ac/a/m)