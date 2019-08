Aufwärts gegangen sei es auch mit J.C. Penney (ISIN US7081601061/ WKN 851991) (+2,1%). Der Einzelhändler habe einen niedrigeren Verlust ausgewiesen als ursprünglich angenommen und wolle ins Geschäft mit Secondhand-Kleidung einsteigen.



Nachbörslich habe auch NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) sehr solide Zahlen berichtet, die der Aktie ein Plus von 5,6% beschert hätten.



NetApp (ISIN US64110D1046/ WKN A0NHKR) seien um 3,9% gestiegen. Der Datenspeicherexperte habe sowohl bei den aktuellen Zahlen als auch beim Ausblick die Erwartungen übertroffen.



Deutlich nach unten gegangen sei es für General Electric (GE) (ISIN US3696041033/ WKN 851144) mit einem Minus von gut 11%. In einer Analyse werfe der Bilanzexperte Markopolos (er habe einst den Milliardenbetrug des Fondsmanagers Madoff aufgedeckt) dem Konzern vor, GE habe mögliche Verluste in einer Höhe von USD 38,1 Mrd. verschleiert und die Lage des Konzerns geschönt. (16.08.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Bei den Einzelwerten standen gestern erneut Quartalszahlen im Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die letzten Nachzügler aus den USA hätten dabei unterschiedliche Zahlen präsentiert. So seien Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) um 8,6% abgesackt. Der Kommunikationsausrüster habe am Mittwoch zwar sehr solide Zahlen für sein 4. Quartal vorgelegt, mit seinem Ausblick allerdings die Markterwartungen verfehlt.