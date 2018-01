Wien (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag der vergangenen Woche konnte der US-Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) mit einem Plus von rund 4% aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Europa erwarte Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000), dass die US-amerikanische Steuerreform das Konzernergebnis nach IFRS im vierten Quartal 2017 mit rund EUR 1,5 Mrd. belasten werde. Aufgrund der steuerlichen Effekte erwarte man für das Gesamtjahr 2017 nun einen geringen Verlust. Anleger hätten die Gewinnwarnung mit einem Minus von 5,4% quittiert.In der laufenden Woche dürfte sich der Fokus der Anleger auf die in den USA nun in Gang kommende Berichtssaison richten. Am Freitag stünden Quartalszahlen aus der Finanzbranche auf der Agenda (J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) und BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193)). (08.01.2018/ac/a/m)