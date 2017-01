Wien (www.aktiencheck.de) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Boeing übertraf gestern mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Boeing-Aktie sei darauf um 4,2% gestiegen und habe zugleich auf einem Allzeithoch geschlossen. Weniger gut sei es hingegen für den Aluminiumkonzern Alcoa gelaufen. Zwar habe dieser zumindest umsatzseitig positiv überrascht und sich zuversichtlich zur diesjährigen Aluminiumnachfrage geäußert. Beim Gewinn hätten die Erwartungen aber nicht erfüllt werden können und so sei die Aktie zum Handelsende um 2,6% gefallen. Seagate Technology seien dagegen um 14% nach oben geklettert. Der Hersteller von Speichermedien habe einen 80-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet, wobei gleichzeitig der Umsatz nicht so stark zurückgegangen sei wie erwartet.



Nach Börseschluss hätten u.a. AT&T und eBay ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert, die auf den ersten Blick zumindest im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien. eBay habe zudem mit einem positiven Ausblick punkten können und so sei die Aktie im nachbörslichen Handel um rund 6% gestiegen. Heute würden in den USA nach Börseschluss die mit Spannung erwarteten Zahlen von Alphabet, Intel und Microsoft folgen. (26.01.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.