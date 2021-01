Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wochenstart in den gängigen Marktsegmenten war von Zurückhaltung geprägt, so die Analysten der Helaba.Der sentix-Wert sei aber hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben. Da das Geschehen in den letzten Wochen bereits stark durch Optimismus geprägt gewesen sei und die Bewertungen z.B. an den Aktienmärkten bereits recht hoch seien, hätte es wohl einer deutlich positiven Überraschung bedurft, um nochmals Schwung zu generieren.Auch heute sei datenseitig nicht klar zu sehen, von welcher Seite es zu neuen Impulsen kommen könnte. Weder dem NFIB-Mittelstandsbarometer noch dem JOLTS-Report in den USA werde marktbewegendes Potenzial zugesprochen. Ebenfalls wenig Nachhall an den Märkten dürften die FED- und EZB-Redebeiträge haben. Mit Änderungen der Geldpolitik rechne die Mehrheit der Akteure auf Sicht der kommenden Quartale ohnehin nicht. Vor diesem Hintergrund würden möglicherweise politische News, vor allem in den USA, oder die Entwicklungen rund um Corona-Infektionen und Impfstoffe Beachtung finden. (12.01.2021/ac/a/m)