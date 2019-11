Bayer habe in Q3 den Umsatz um 5,4% auf 9,830 Mrd. EUR steigern können. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um 7,5% auf 2,291 Mrd. EUR gestiegen. Das Konzernergebnis sei nach den hohen Sondererträgen ein Jahr zuvor um 63,9% auf 1,036 Mrd. EUR zurückgegangen. Bayer habe den Ausblick bestätigt.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe in Q3 aufgrund des Konzernumbaus mit minus 832 Mio. EUR erneut einen Verlust ausweisen müssen. Die vier Kerngeschäftsfelder seien hingegen profitabel gewesen und hätten einen Gewinn von 353 Mio. EUR ausweisen können. "Die Transformation ist in vollem Gang, mit spürbaren Fortschritten auf der Kostenseite und beim Risikoabbau", habe CEO Sewing gesagt.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) trotze dem schwierigen Marktumfeld und habe die Umsätze in den ersten neun Monaten um 6,9% auf 186,6 Mrd. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis nach Sondereinflüssen sei um 24,5% auf 13,5 Mrd. EUR gestiegen. Rechtsrisiken im Zusammenhang mit dem Dieselskandal hätten mit 1,3 Mrd. EUR zu Buche geschlagen. Der Vorstand habe die Umsatz- und Renditeprognose bekräftigt, aber die Absatzerwartungen auf Vorjahresniveau gesenkt.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) bleibe auch nach 9 Monaten in der Erfolgsspur: Der Konzernumsatz habe sich auf 46,2 (40,4) Mrd. EUR erhöht, die Auslieferungen seien auf 571 (503) Verkehrsmaschinen gestiegen. Das bereinigte EBIT sei mit 4,133 (2,738) Mrd. EUR in neue Höhen geflogen. Das Gewinnziel (ber. EBIT +15%) für 2019 habe Airbus bestätigt.



Die Autobauer FIAT Chrysler Automobiles (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und Peugeot SA (PSA) (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) würden eine Fusion anstreben. Sie wollten ihre Kräfte bündeln, um ein weltweit führendes Unternehmen in Zeiten nachhaltiger Mobilität zu bilden. Geplant sei ein Konzern, der je zur Hälfte den Anteilseignern von FCA und PSA gehöre. Damit entstünde, gemessen am Absatz, der weltweit viertgrößte Automobilhersteller nach Volkswagen, Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) und Renault-Nissan (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF). (01.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt stand unter dem Einfluss neuer Zweifel am Fortgang des Handelskriegs, so die Analysten der Nord LB.Es sei bergab gegangen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe 0,34%, der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) 0,54% und der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) 0,53% verloren. DAX-Spitzenreiter sei mit einem Plus von 3,4% Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) gewesen: Vergleich in den USA werde vielleicht doch nicht schwieriger und teurer als bislang gedacht.An der Wall Street habe es große Zurückhaltung gegeben, nachdem wieder Zweifel an einer Entspannung im chinesisch-amerikanischen Zollstreit aufgekommen seien. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,5%, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,3% und NASDAQ 0,1% verloren. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (+2,2%) habe für das wichtige Weihnachtsgeschäft überraschend optimistische Umsatzziele vorgelegt. Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe mit 22.848,65 Punkten schwächer notiert.