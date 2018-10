Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA legte gestern mit Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388) das nach Bilanzsumme zweitgrößte Geldhaus des Landes Zahlen für das dritte Quartal vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Demnach habe das Institut in Q3 einen Gewinnanstieg von 32% auf USD 7,2 Mrd. verzeichnet und habe damit die Marterwartungen übertreffen können. Neben der Steuerreform habe das Institut von einer stärkeren Kreditnachfrage sowie höheren Zinsen bzw. einer weiterhin hohen Kreditqualität profitiert. Vor Steuern habe das Institut im Jahresvergleich um 18% mehr verdient. Für die Aktie sei es dennoch um 1,9% nach unten gegangen. Der Markt habe den Ertragsrückgang im Investmentbanking (-18% auf USD 1,2 Mrd.), welches unter der geringeren Anleihenemissionstätigkeit gelitten habe, bekrittelt.



Die Aktie von Sears (ISIN: US8123501061, WKN: A0D9H0) habe gestern 23,8% nachgegeben. Der einstige Einzelhandelsriese habe einen Antrag auf Gläubigerschutz eingereicht und sich mit seinen Gläubigern auf eine Restrukturierung verständigt. In den USA würden heute die beiden Investmentbanken Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836) sowie der Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193) vorbörslich Quartalszahlen vorlegen. In Österreich berichte heute Abend Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811). (16.10.2018/ac/a/m)





