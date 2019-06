Die Wall Street habe sich ebenfalls vom Handelskonflikt geprägt gezeigt. Lediglich die Hoffnung auf eine Zinssenkung habe ein stärkeres Abrutschen des Marktes begrenzt.



Dow Jones -0,2%, S&P 500 -0,2%, NASDAQ Comp. -0,4%.



Anleger hätten vermehrt Aktien von Halbleiterzulieferern und Chiphersteller abgestoßen, deren Hauptgeschäft in China stattfinde.



Nikkei 225 handle leichter bei aktuell 20.984,66 Punkten.



Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873) profitiere von Frühlingsgefühlen: In den ersten sechs Wochen in Q2 sei der Umsatz um 9,5% gestiegen. In Q1 (Februar bis April) sei der Umsatz wegen steigender Online-Verkäufe um 5% auf 5,93 Mrd. EUR gestiegen, sei aber unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Der Gewinn sei dagegen in Q1 um 10% auf 734 Mio. EUR gesprungen. Im Gesamtjahr peile Inditex nun weiterhin ein Plus bei den vergleichbar gerechneten Umsätzen von 4 bis 6% an.



Europas größter Digitalverlag Axel Springer und KKR möchten eine strategische Partnerschaft eingehen. KKR mache den ausstehenden Springer-Aktionären ein Übernahmeangebot von 63 Euro je Aktie. Großaktionärin Friede Springer und Döpfner, die zusammen gut 45 Prozent an Axel Springer besitzen würden, würden ihre Anteile behalten. (13.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Kurszuwächsen der letzten Tage hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt gestern zurück, so die Analysten der Nord LB.Der Handelskonflikt habe sich wieder einmal verstärkt in das Bewusstsein der Inverstoren nach den jüngsten Äußerungen Trumps geschoben. Bis zum nächsten Treffen von Trump und Xi Jinping dürfte somit die Unsicherheit am Markt dominieren.DAX -0,33%, MDAX +0,01%, TecDAX +0,05%.