Der Chip-Hersteller NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) habe gestern nach einer Reihe von Broker-Heraufstufungen vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen (19.08.) einen neuen Allzeithöchststand erreicht.



Die Aktie des Corona-Impstoffentwicklers CureVac (ISIN NL0015436031/ WKN A2P71U) sei nach dem fulminanten Börsendebuts von Freitag gestern nochmals um 31,7% angestiegen. Das Management gehe davon aus, dass man seinen Covid-19-Impfstoff ab Mitte 2021 auf den Markt bringen werde und diesen nicht zum Selbstkostenpreis verkaufen werde.



Heute würden in den USA noch Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) und Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) jeweils vorbörslich ihre Q2-Ergebnisse berichten, in Europa stünden die Quartalszahlen von BHP (ISIN GB00BH0P3Z91/ WKN A2N9WV), Geberit (ISIN CH0030170408/ WKN A0MQWG), Pandora (ISIN DK0060252690/ WKN A1C6JV) und Coloplast (ISIN DK0060448595/ WKN A1KAGC) an. (18.08.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa gaben gestern die Aktien von Airlines und Reiseveranstaltern im Zuge weiterer Covid-19 getriebenen Reiseeinschränkungen stärker nach, so gaben beispielsweise Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) (-7,6%), IAG (ISIN ES0177542018/ WKN A1H6AJ) (-5,3%), TUI (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) (-5,1%) und Carnival (ISIN GB0031215220/ WKN 120071) (-4,5%) deutlicher nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gestern sei die Aktie des erst Anfang August an die Börse gegangenen Cloud-Spezialisten Rackspace (ISIN US7500861007/ WKN 938334) um bis zu 19% angestiegen, nachdem bekannt geworden sei, dass Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwerben möchte. Mit der Aktie von GM (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) sei es gestern um 7,5% nach oben gegangen infolge der von einem großen Brokerhaus präzisierten Abspaltungsfantasie seiner Elektrofahrzeugsparte.