Nach dem Kurssturz am Freitag habe sich die charttechnische Ausgangslage erneut verschlechtert, da die 200-Tage-Linie nicht habe gehalten werden können und der Relativ-Momentum-Indikator seinen negativen Trend beibehalte. Den nächsten Stabilisierungsbereich biete die 4.000 Punkte-Marke, die seit knapp neun Monaten für eine starke Unterstützung gesorgt habe. Sollte diese reißen, sehe es technisch betrachtet kritisch aus. Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Berichtssaison weiter spannend sowie die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA für den Januar am Donnerstag. Eine Zunahme der Inflationsdynamik würde sich auch auf den europäischen Aktienmarkt auswirken.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 1,0% zugelegt. Er habe bei 35.090 Punkten geschlossen. Mehr Dynamik habe sich in den anderen US-Standardindices gezeigt, so habe der Nasdaq Composite ein Plus von 2,4% erzielt, der S&P 500 von 1,5%. Der Energie-Sektor sei mit einem Plus von 4,9% erneut der beste Sektor gewesen, gefolgt von zyklischem Konsum (+3,9%) und Finanzwerten (+3,5%). Der positive Wochenauftakt sei zunächst von guten Zahlen von Alphabet (Google) genährt worden, ehe Meta Platforms (Facebook) der Erholung einen deutlichen Dämpfer hinzugefügt habe. Amazon habe die Erholung wieder zum Wochenausklang stabilisiert. Alles in allem hätten die Analysten nicht die dynamische, v-förmige Erholung gesehen, die sie aus den letzten Jahren bei solch unterstützenden Marktgegebenheiten kennen würden.



Die Einsicht, dass Zinserhöhungen angesichts eines robusten Arbeitsmarktes und guten Konjunkturzahlen kommen müssten, würden zunächst die Erholung belasten. Dennoch sei sie stark genug gewesen, um den Dow Jones über die wichtige 200-Tage-Linie zu hieven und habe im Hoch zu einem Test der 38-Tage-Linie bei 35.710 Punkten geführt.



Heute könnten wir gleich zur Eröffnung die 200-Tage-Linie (aktuell bei 35.053 Punkte) testen, was letzten Endes bedeutet, dass der Dow Jones aktuell und insbesondere in der Vorwoche zu wenig aus dem unterstützenden Marktumfeld gemacht hat, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Dennoch würden sie aktuell noch die Chancen überwiegend sehen, denn viel Pessimismus und nach wie vor noch nicht überhitzte kurzfristige Indikatoren sollten den Dow Jones nach wie vor nach unten absichern. Die nächsten Unterstützungen lägen im Bereich von 34.800 Punkten bzw. 34.171 Punkten. Auf der Oberseite seien die Marken bei 35.519 Punkten, 35.629 Punkten als auch das Hoch der Vorwoche bei 35.710 Punkten zu nennen.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 165,92%-Punkten. Der Ausverkauf am europäischen Rentenmarkt habe sich somit nochmals dramatisch beschleunigt. Ursächlich dafür seien die Wetten auf eine Straffung der EZB-Geldpolitik. Die Aussagen des EZB-Rats Klaas Knot, dass schon im vierten Quartal die Möglichkeit einer Zinsanhebung bestünde, habe zusätzlich für Abgabedruck gesorgt. Besonders unter Verkäufen hätten Anleihen aus Griechenland und Italien gelitten. Aber auch 10-jährige Bundesanleihen würden mittlerweile stärker im positiven Bereich notieren, aktuell bei 0,209%. Der Renditeaufschlag für italienische Anleihen betrage derzeit 160 BP, dem höchsten Niveau seit August 2020. Das Rentenmarktumfeld bleibe schwierig. Zwar könnte es aufgrund der überverkauften Marktlage zu einer technischen Gegenbewegung kommen, dies ändere allerdings nichts am intakten Abwärtstrend.



Die Aktien- und Rentenmärkte stünden von technischer Seite weiter unter Abgabedruck. Dies dürfte sich so schnell auch nicht ändern. Ausverkaufskurse bei Aktien könnten zum Aufbau von Positionen genutzt werden, allerdings unter Beachtung von charttechnischen Marken. (07.02.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit ist aktuell der größte Feind der Börsen, so Christian Barth von der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Damit sei vor allem die Angst vor "Schnellschüssen" der Notenbanken gemeint. Die jüngsten Aussagen der EZB würden zumindest erahnen lassen, wie schnell sich die geldpolitische Großwetterlage ändern könne, sollte sich der Inflationstrend verstetigen. Die weiter steigenden Rohölpreise würden daher nicht zu einer Entspannung beitragen. Der DAX habe es in der letzten Woche bis 15.736 Punkten geschafft und somit einen Anstieg von rund 800 Punkten seit dem Panikverkaufsniveau vom 24.01. bei 14.953 Punkten vollzogen.In der heutigen Eröffnung versuche der DAX eine erneute Gegenbewegung von Tiefständen vom vergangenen Freitag. Unterstützung erhalte er von sich erholenden Kursen an der Wall Street zum Handelsschluss. Allerdings würden die Analysten nicht glauben, dass sich ein erneuter Aufwärtstrend bilde. Dazu seien die Unsicherheitsfaktoren zu groß. Der DAX könne bis 15.243 Punkte steigen, möglich wären auch 15.369 Punkte. Auf der Unterseite sollte der DAX nicht unter das Tief vom 24.01. bei 14.953 Punkten fallen, ansonsten würden weitere Abgaben bis 14.815 Punkten drohen. Kurse darunter wären sehr negativ. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.086 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -1,21% nachgegeben. Das sei der vierte Wochenverlust in Folge gewesen, sodass der Kursverlust seit Jahresanfang -4,93% betrage. Auf Sektorenebene hätten in der vergangenen Woche der europäische Retail-Sektor mit -5,82% am deutlichsten abgegeben. Die europäischen Energieunternehmen und Banken hätten die zweite Woche in Folge Profit aus diesem Umfeld, das durch Inflations- und Zinsanhebungssorgen geprägt sei, schlagen und mit jeweils 1,94% und 2,42% zulegen können. Seit Jahresanfang seien das die zwei stärksten Sektoren in Europa.