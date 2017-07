Zudem rücke natürlich das Beige Book in den Fokus der internationalen Aktienmärkte. Bekanntlich würden die zwölf regionalen US-Notenbanken in dieser wichtigen Publikation ihre Einschätzungen der ökonomischen Lage in den Vereinigten Staaten vorstellen. Die Relevanz des Beige Books liege vor allem darin begründet, dass mit der Veröffentlichung der Kommentare aus den lokalen Federal Reserve Banken die nächste FOMC-Sitzung maßgeblich vorbereitet werde. Am aktuellen Rand sei mit eher positiven Einschätzungen der Zentralbanker im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu rechnen. Dabei würden sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gewisse regionale Divergenzen bei der Beurteilung der Wirtschaftsentwicklung zeigen.



Besonders stark im Fokus der Finanzmärkte dürften derzeit Informationen zur Lage am Arbeitsmarkt und an der Preisfront stehen. In der Summe sei nach Auffassung der Analysten der NORD LB damit zu rechnen, dass sich keine Hinweise im Beige Book finden lassen dürften, die klar gegen eine weitere vorsichtige Normalisierung der US-Geldpolitik sprechen würden.



Zum Wochenausklang habe der US-Arbeitsmarktbericht auch in Japan für Auftrieb gesorgt. Gepaart mit dem aktuell relativ schwachen Yen ergebe sich also vor allem für die japanischen Exportwerte ein durchaus positiver Start in die aktuelle Woche.



Die chinesischen Indices würden am aktuellen Rand ein eher gemischtes Bild zeichnen. Eine positive oder negative Überraschung seitens der heute veröffentlichten Inflationszahlen sei ausgeblieben.

Der Mumbai Sensex, der von einer umfangreichen Steuerreform schon vergangene Woche starken Rückenwind erhalten habe, verzeichne auch zum aktuellen Wochenstart Kursgewinne.





Die Börsen würden auf positive Unternehmenszahlen hoffen. Weiterhin scheinen die freundlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die mit einem nur eher bescheidenen Lohnwachstum zudem keine Signale in Richtung verstärkter Inflationsgefahren geliefert haben, stützend für die internationalen Aktienmärkte zu sein, so die Analysten der NORD LB. Der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten erhole sich mit einem überraschend starken Stellenaufbau (immerhin ein Plus von 222.000 Arbeitskräften) zwar auch im Juni sehr nachhaltig, es gebe aber noch immer keine Hinweise auf einen übermäßigen Lohndruck.