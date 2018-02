Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Innerhalb von neun Handelstagen ging es für den DAX um rund 974 Punkte (ausgehend von Hoch und Tief) nach unten, so die Analysten der Helaba.Diese insgesamt sehr ausgeprägte Reaktion sei auf der einen Seite nicht überraschend gekommen, wenn die zahlreich vorhandenen Warnsignale (von technischer Seite) beachtet worden seien, auf der anderen Seite seien vermeintlich negative Faktoren sehr lange Zeit ausgeblendet worden. Die Angst vor einem starken Zinsanstieg habe die Wall Street gestern massiv unter Druck gesetzt. Hochfrequenzhändler und verschiedene Algo-Handelsprogramme hätten den Rutsch am Aktienmarkt zudem verstärkt. In der Folge habe der Dow in der Spitze mehr als 1.500 Punkte abgegeben, um schließlich mit einem Abschlag in Höhe von 1.175 Zählern oder 4,6% aus dem Handel zu gehen. Der VIX sei gestern um mehr als 100 Prozent auf 37 Punkte geklettert.Wie schnell Trends, auch Langfristige, ins Gegenteil umschlagen könnten, hätten die vergangenen Tage eindrucksvoll bereits gezeigt. Nachdem zunächst der tertiäre Trend gebrochen worden sei, sei umgehend auch ein Richtungswechsel auf mittelfristiger Zeitebene gefolgt. Ein gültiges Verkaufssignal für das Unterschreiten der 200-Tageslinie und damit ein Bruch des langfristigen Trends stehe noch aus, da allein das Unterschreiten des Durchschnitts nicht ausreichend und zuverlässig sei. Ein Richtungswechsel des Durchschnitts, dieser sei zuletzt um fünf Punkte am Tag geklettert, werde angesichts der sich neuerlich abzeichnenden Kursverluste in Kürze erfolgen. (06.02.2018/ac/a/m)