Auch die US-Regierung arbeite an einem Plan zum Wiederanfahren der Wirtschaft. Aber auch dort werde sich der Prozess noch über längere Zeit hinziehen. Von Präsident Trumps Wirtschaftsberatern seien erste Statements zu vernehmen, die von einem möglichen Beginn in vier bis acht Wochen sprächen. Bis dahin werde es wichtig sein, insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in den USA für ca. 60 Prozent der Arbeitnehmer stünden, über Wasser zu halten. Deshalb werde im dortigen Kongress mit Hochdruck an einem weiteren 250 Mrd. US-Dollar-Paket zur Unterstützung dieses Wirtschaftssegmentes gearbeitet.



Die Aktienmärkte würden ein für Bärenmärkte typisches Verhalten zeigen: Einem tiefen Sturz folge eine deutliche Gegenbewegung. Auch in der Finanzkrise 2009 sei ein solches Verhalten zu beobachten gewesen. Aber wie man aus historischen Krisen wisse, könne sich die Phase eines zunächst orientierungslosen Schwankens der Kapitalmärkte über eine längere Zeit hinziehen. In der Finanzkrise hätten sich ein halbes Jahr lang in dichter Folge heftige Kursstürze und starke Gegenbewegungen abgewechselt. Dabei sei das eigentliche Markttief erst nach fünf Monaten erreicht worden.



Dementsprechend müsse man berücksichtigen, dass auch die aktuelle Erholung der Aktienmärkte nur ein Zwischenschritt sein könnte. Im Vergleich mit historischen Krisen wäre es zumindest sehr untypisch, bereits jetzt von einer vollständigen Erholung auszugehen. Ein Blick in die Vergangenheit zeige eher Phasen von zwölf bis zu 60 Monaten, die es gedauert habe, eine solch schwerwiegende Krise zu überwinden. Dass dem auch diesmal so sein wird, dafür sprechen die vielen negativen volkswirtschaftlichen und Unternehmenszahlen, die in den nächsten Monaten auf uns einprasseln werden, so die Analysten der Weberbank. Man müsse mit einem Rückgang der Unternehmensgewinne zwischen 15 und 30 Prozent rechnen, zumal bereits über 30 Prozent der europäischen Unternehmen ihre Dividenden kürzen bzw. ganz ausfallen lassen möchten.



Ihre zuletzt starke Erholung würden die Märkte den beispiellosen Hilfsprogrammen der Länder und Notenbanken verdanken. Allein die USA hätten bisher im Zusammenspiel zwischen Notenbank und Regierung Hilfspakete im Gegenwert von über 4 Billionen US-Dollar bzw. 30 Prozent des amerikanischen Bruttosozialproduktes geschnürt. In Europa werde die Europäische Zentralbank bis Ende des Jahres Anleihen im Gegenwert von einer Billion Euro aufkaufen. Dazu kämen riesige Hilfspakete der europäischen Regierungen.



Investoren können wir nur den dringenden Rat geben, die Welt und ihre Investments nicht schwarz-weiß zu sehen, so die Analysten der Weberbank. Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Schwankungen in einem Bärenmarkt werde es nicht den einen Punkt geben, an dem es angeraten erscheine, sich wieder vollständig im Markt zu engagieren.



Vielmehr werden uns die folgenden Meilensteine den Weg zurück in den Markt weisen: Der erste dieser Meilensteine scheint mit den massiven Maßnahmen der Notenbanken und Staaten erreicht, so die Analysten der Weberbank. Ebenso sei ein Abflachen der Neuinfektionszahlen mit COVID-19 in den letzten Tagen festzustellen gewesen. Noch nicht stattgefunden habe hingegen ein Wiederanfahren der Unternehmen und damit eine Stabilisierung der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Auch scheinen die Gewinnschätzungen für die Unternehmen noch bei weitem nicht an die neue Normalität angepasst zu sein, so die Analysten der Weberbank. Letztendlich müsse auch das Vertrauen der Investoren an die Märkte zurückkehren. Auch das sei bisher kaum festzustellen. So sei der Markt für Unternehmensanleihen weiter zu großen Teilen ausgetrocknet und Papiere könnten nur in geringem Volumen und unter Akzeptanz hoher Abschläge gehandelt werden.



Für Anleger bedeute das, dass ein schrittweises Zurückkehren mit dem Erreichen dieser Meilensteine angeraten erscheine. Zum Teil seien bereits attraktive Bewertungsniveaus erreicht worden und aufgrund der heftigen Marktbewegungen würden sich immer wieder Chancen auftun. Dabei sollte man sich auf Unternehmen konzentrieren, die über eine ausreichende Resilienz gegenüber den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Krise verfügen würden. Hier sähen die Analysten der Weberbank große Unternehmen mit soliden Bilanzen und einer großen Marktdominanz in Segmenten mit starken Markteintrittsbarrieren im Vorteil. In Adaption eines Zitates des französischen Schriftstellers Denis Diderot - "Wenn man einen falschen Weg einschlägt, verirrt man sich umso mehr, je schneller man geht" - würden die Analysten der Weberbank dabei aber vor dem Hintergrund möglicher weiterer Kursabschläge in den nächsten Wochen zu einem schrittweisen Handeln raten. (09.04.2020/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Egal, wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun, mit dieser Weisheit Mao Tse-tungs beschäftigen sich nun auch immer mehr Politiker in der COVID-19-Krise, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Das Schaffen eines Auswegs, einer Perspektive für die Bevölkerung, werde mit zunehmender Länge der Ausgangsbeschränkungen immer wichtiger. Auch die Kapitalmärkte würden nach einem Ausweg suchen, könnten ihn aber im Moment noch nicht eindeutig ausmachen.Die Börsen hätten in der letzten Woche die ersten Hoffnungsschimmer nachlassender Wachstumsraten bei den Neuinfektionen in den bisher am stärksten betroffenen Gebieten der COVID-19-Pandemie gefeiert. So habe beispielsweise der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seit seinem Tief bereits wieder gut 28 Prozent zulegen können. Sein US-Pendant, der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), habe es ihm mit gut 25 Prozent fast gleich getan. Gleichzeitig sehe sich eine zunehmende Zahl von Staaten überfordert mit den gesundheitlichen aber auch den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. So habe Spanien einen erneuten Anstieg von Todesfällen in den letzten zwei Tagen verzeichnet, nachdem man zuvor Hoffnung geschöpft habe, das Schlimmste hinter sich zu haben.Inzwischen hätten sich über 90 Länder wegen Finanzhilfen an den IWF gewandt. Hierbei handle es sich um die wirtschaftlich schwächsten Schwellenländer, die zuletzt historisch hohe Mittelabflüsse ausländischer Investoren hätten hinnehmen müssen. Die Risikoprämien von Schwellenländeranleihen seien auf Niveaus gestiegen, wie man sie nur nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008 gesehen habe. Mit Sorge würden die Investoren die Fähigkeit dieser Länder betrachten, ihre Auslandsschulden bedienen zu können. Diese Sorgen dürften sich in den nächsten Monaten vor dem Hintergrund wegfallender Exporteinnahmen noch einmal deutlich verstärken.Zudem liegt eine lange Durststrecke schlechter Wirtschaftsdaten vor uns, so die Analysten der Weberbank. Um so wichtiger werde es sein, dass sich die EU-Länder schleunigst auf ein gemeinsames Vorgehen zur Unterstützung ihrer Mitgliedsländer einigen würden. Ob nun über den Euro-Rettungsschirm ESM, die Europäische Investitionsbank oder über gemeinsame Anleihen. Wichtig sei, dass die EU ihre Wirtschaft weiter unterstütze.