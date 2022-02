Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte zeigten sich u.a. durch die steigenden Renditen in Summe deutlich belastet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien zeige sich heute Morgen ein gemischtes Bild. Hongkong lege stark zu, in Tokio würden positive Vorzeichen dominieren und Festland-China handele etwas schwächer. Im Fokus stehe heute neben Quartalszahlen der monatliche US-Arbeitsmarktbericht.Der Ölpreis habe gestern weiter stärker tendiert und zuletzt ein neues Siebenjahreshoch markiert. Unterstützung habe der schwächere USD geboten und weiterhin, dass die OPEC+-Staaten den Ölhahn nicht weiter aufdrehen würden als es bisher geplant gewesen sei. Der Goldpreis habe sich in USD wenig verändert gezeigt, habe aber in EUR aufgrund der oben genannten Währungsbewegung verloren. (04.02.2022/ac/a/m)