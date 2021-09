Die Luft ausgegangen sei dann aber im Handelsverlauf den US-Börsen, welche einen Großteil der Gewinne, trotz robuster Konjunkturdaten aus der Baubranche und einem weniger stark als erwartet gestiegenen Defizit in der US-Leistungsbilanz, wieder abgegeben und kaum verändert geschlossen hätten. Während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Minus von 0,2% aus dem Handel gegangen sei, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den Handelstag mit einem Minus von 0,1% beendet. Vergleichsweise besser hätten sich auch hier Energiewerte (+0,4%) gehalten, aber auch Gesundheitstitel (+0,2%). Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich mit einem Plus von 0,1% im positiven Territorium gehalten.



Die Ölpreise hätten nicht zuletzt von der verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Gold habe sich gestützt vom etwas schwächeren Dollar gestärkt gezeigt. Bitcoin habe nach einem volatilen Tagesverlauf weiter abgegeben und den Tag im roten Bereich beendet. Die Krypto-"Währung" stabilisiere sich heute Morgen aber wieder auf Niveaus über USD 42.000.



Während die Märkte in Asien heute Morgen teils Abschläge hinnehmen müssten, würden die vorbörslichen Indikationen für die europäischen Börsen einen leicht positiven Handelsstart erwarten lassen. Mit Spannung würden die Marktteilnehmer heute auf den Zinsentscheid der US-Notenbank blicken. Am frühen Nachmittag unserer Zeit erwarte man außerdem die Zahlen des US-Lebensmittelherstellers General Mills (ISIN: US3703341046, WKN: 853862, Ticker-Symbol: GRM, NYSE-Symbol: GIS). (22.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich nach dem Kursrutsch vom Wochenstart am gestrigen Handelstag trotz weiter im Raum stehender Sorgen rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande wieder stabilisieren können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der STOXX EUROPE 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe 1,0% höher geschlossen. Besonders Anteilsscheine zyklischer Konsumgüter (+2,4%), von Energietiteln (+1,8%) und im Immobiliensektor (+1,6%) hätten die Erholung angetrieben. Aktien von Grundstoff-Unternehmen (+0,5%) hätten die geringsten Wertzuwächse verzeichnet. Der deutsche Leitindex habe sich mit einem Plus von 1,4% deutlich über der psychologisch wichtigen 15.000-Punkte-Marke halten können.