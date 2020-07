In den USA stehe neben dem Bruttoinlandsprodukt die FED-Sitzung am Mittwoch im Fokus. Zu Amerikas Top-Makrodaten würden am Montag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juni, das Juli-Verbrauchervertrauen am Dienstag sowie die Konsumausgaben am Freitag gehören. Und wie für Japan mit dem Arbeitsmarktbericht und der Industrieproduktion für Juni sei auch für China der Freitag mit den offiziellen Juli-Einkaufsmanagerindices der wichtigste Zahlentag.



München (www.aktiencheck.de) - Durch Corona beschleunigte Strukturveränderungen extrem wichtig für Anleger, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Am Donnerstag würden Deutschland und die USA ihre ersten Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal vorlegen. "Die Zahlen zum Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal werden schlimm aussehen - die Aktienmärkte aber wohl im Aufwind bleiben", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne zwar in Europa vorerst nur mit einem moderaten konjunkturellen Erholungstrend, der in den USA virusbedingt sogar noch pausiere. Aber: "Dass der Markt zunehmend realisiert, dass die Zinsniveaus längerfristig extrem niedrig oder sogar negativ bleiben, unterstützt Aktien weiter."Zudem verweise Greil darauf, dass es auch zahlreiche Gewinner der Corona-Krise gebe: "Ohne Corona würden die fünf US-Technologiegiganten heute kaum rund ein Fünftel der gesamten Wall Street-Marktkapitalisierung ausmachen", führe er als Beispiel an. Greil weiter: "Der Digitalisierungstrend hat vom plötzlichen Homeoffice- und Homeschooling-Boom bis zur sprunghaft gestiegenen E-Commerce-Nutzung gewaltigen Rückenwind bekommen. Solch sprunghafte Strukturveränderungen sind für unsere Anlagestrategie extrem wichtig."