Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Woche kam es an den Aktienmärkten auf breiter Front zu Verlusten, so die Analysten der NORD LB.



Die Schwäche der chinesischen Währung, die gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rd. 11 Jahren gefallen sei, habe dem Handelsstreit mit den USA eine neue Facette verliehen. Das habe den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeitweise auf den niedrigsten Stand seit viereinhalb Monaten absacken lassen. Allerdings habe vorübergehend für Erleichterung gesorgt, dass China im Wochenverlauf die eigene Währung zu stabilisieren versucht habe und ermutigende Außenhandelsdaten veröffentlicht habe. Dafür habe dann aber die Regierungskrise in Italien mit möglichen Neuwahlen das Börsengeschehen belastet. An gemischte oder sogar schwache Wirtschaftsdaten habe man sich dagegen inzwischen schon beinahe gewöhnt. So hätten die - erwartungsgemäß - schlechten Außenhandelszahlen aus Deutschland für Juni und die ebenfalls im Juni deutlich zurückgegangene deutsche Produktion nur geringe Marktreaktionen ausgelöst. Ob dies in der bevorstehenden Woche auch so sein werde, müsse sich noch zeigen. Immerhin würden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen für August und am Mittwoch Daten zur Entwicklung des BIP im zweiten Quartal veröffentlicht. Daneben werde es wieder eine große Zahl an Zwischenberichten von Unternehmen geben. Die Berichtssaison habe inzwischen ihren Höhepunkt überschritten, eine entscheidende Wende für die Börse habe sie jedoch nicht gebracht. Dafür seien die Halbjahreszahlen zu durchwachsen ausgefallen, und die Ausblicke für den Rest des Jahres hätten auch nicht gerade ermutigend geklungen.



Mit dem allmählichen Ausklingen der Berichtssaison würden noch stärker als bisher die politischen Themen das Börsengeschehen dominieren. An erster Stelle stehe hier der Handelskonflikt zwischen den USA und China, wobei eine schnelle Beilegung mittlerweile immer unwahrscheinlicher werde und somit wohl zum 1. September die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle auf bisher verschonte Waren aus China in Kraft treten würden. Hinzu kämen der Brexit und die weitere Entwicklung in Italien. Aber auch die anstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern könnten dann mehr in den Fokus rücken. Zur Ruhe kämen dürften die Börsen somit in nächster Zeit nicht. Vielmehr sei mit weiter hoher Volatilität zu rechnen, wobei sich vermutlich kein klarer Trend bei den wichtigsten Börsenindizes herausbilden werde. (12.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.