Zu einer kurzen Verschnaufpause sei es zwischenzeitlich gekommen, als die USA angekündigt hätten, die neuen Zölle vor allem für Konsumgüter von September auf Mitte Dezember zu verschieben, was den globalen Aktienmärkten und dem Ölpreis wieder etwas Aufwind beschert habe. Kurze Zeit später hätten jedoch wieder vor allem Konjunktursorgen überwogen, nachdem manche Wirtschaftszahlen aus Europa (speziell Deutschland) und den USA enttäuscht und die jüngsten Gewinne wieder ausradiert hätten. Obendrein habe am Mittwoch untertags noch die Zinskurve bzw. die viel beobachtete und historisch als Rezessionsindikator aussagekräftige Differenz zwischen zehnjährigen und zweijährigen US-Staatsanleihen invertiert (habe dann aber knapp positiv geschlossen), was Rezessionsängste befeuert habe.



Besser als erwartete Einzelhandelszahlen hätten die Sorgen dann wieder etwas beschwichtigt. Insgesamt würden die Analysten mit einem relativ trüben Bild stehen bleiben, das vorwiegend von durch den Handelskonflikt, aber auch durch eine an Schwung verlierende Konjunktur an sich, geprägt sei. Auf die kurze Frist dürften sich die verschiedenen Vorlauf- und Stimmungsindikatoren nicht so schnell aufhellen und das anhaltende politische Geplänkel zwischen Trump und China dürfte für ein gewisses Maß an Volatilität sorgen. Die Analysten würden daher ihre Empfehlungen trotz der Nähe ihrer Kursziele vorerst auf "Verkauf" (mit Ausnahme MOEX und WIG auf "Halten") behalten und ihr Augenmerk auf Vorlaufindikatoren und die Politik der Notenbanken in nächster Zeit legen.



Aufgrund der Entwicklung im Handelsstreit (Stichwort Währungsstreit) würden die Analysten ihre HSCE-Prognosen unter Revision stellen. (16.08.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Woche war von anhaltenden geopolitischen Sommerstürmen geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während der wiederaufkommende Handelsstreit zwischen China und den USA mitsamt neuen Zöllen den Grundtenor der Woche vorgeben habe, hätten sowohl das Vorwahlergebnis in Argentinien als auch die anhaltenden Massendemonstrationen in Hongkong noch weitere Misstöne hinzugeworfen. In den Ohren der Anleger habe das für ordentliches Missfallen gesorgt und an den Märkten zu einer risikoaversen Reaktion und zur Flucht in klassische sichere Häfen geführt (z.B. Gold über USD 1.500). Aus Europa sei dann noch neben andauernder Brexit-Unsicherheit der altbekannte Faktor Italien hinzugekommen, wo Lega-Chef Salvini seinen Wunsch nach möglichst raschen Neuwahlen bekräftigt habe. Weiter am Eskalieren sei ebenfalls der Handelskonflikt zwischen Japan und Südkorea.