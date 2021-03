Um einen Überblick über die Technologiebranche zu bekommen, biete sich der Nasdaq 100 an. In diesem Index seien die 100 größten Nicht-Finanztitel der USA enthalten.



Nachdem sich der Index seit dem Corona-Tief mehr als verdoppelt und dabei am 16. Februar ein Rekordhoch bei 13.879,77 Punkte markiert habe, sei er auf Talfahrt gegangen. Ende Februar habe er die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 13.420 Punkte nach unten durchbrochen und daraufhin für rund zwei Wochen um die 50-Tage-Linie bei etwa 13.150 Punkte geschwankt.



Anfang März habe sich die Lage weiter zugespitzt und die Abwärtsbewegung habe sich weiter beschleunigt. Seit Donnerstag habe der Index sogar knapp unter der Unterstützung an der 100-Tage-Linie bei 12.587 Punkte notiert. Dank eines kräftigen Kurssprungs am gestrigen Dienstag habe diese aber zurückerobert werden können. Halte sich der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in den nächsten Tagen nachhaltig darüber, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an den GD50 zu erwarten.



Die gestrige Erholungsbewegung könnte bereits ein erster Schritt in Richtung eines kräftigen Rebounds sein. Anleger würden nun den GD100 in Blick behalten. Halte diese Unterstützung, stünden die Chance dafür recht gut. (10.03.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen war die Angst an den Börsen groß, so Timo Nützel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Tech-Werte, die sich besonders 2020 im Höhenrausch befunden hätten, hätten nun Dampf abgelassen. Nachdem Werte wie Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) seit Jahresbeginn rund ein Viertel ihres Wert verzockt hätten, sei es gestern wieder zu einer kräftigen Gegenbewegung gekommen.