Würden die Zentralbanken eingreifen? Höchstwahrscheinlich. Jedes Risiko einer plötzlichen Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit werde von den Zentralbanken genau beobachtet. Bislang seien jedoch keine Maßnahmen angekündigt worden. Die Sitzungen der FED und der EZB würden Mitte März stattfinden. In der Zwischenzeit könnten in den Reden der Zentralbanker Maßnahmen vorgeschlagen werden, aber es könnte mindestens drei Wochen oder länger dauern, bis die Maßnahmen formell ergriffen würden.



Die Sektoren Luxusgüter, Transport und Tourismus seien am stärksten betroffen. Auch Sektoren, die zyklisch seien oder in hohem Maße chinesische Produkte (insbesondere Elektronik) importieren würden, würden in Mitleidenschaft gezogen.



Die Marktkorrektur finde vor dem Hintergrund einer mehrmonatigen starken Rally statt. Die Märkte seien daher besonders anfällig gewesen. Und wenn die Ausbreitung des Virus unkontrollierbar werde, könnte der wirtschaftliche Schaden ernsthaft sein. Es sei daher sinnvoll, dass die Märkte korrigieren würden.



Daher könnte die Korrektur etwas andauern. Danach werde alles von zwei Faktoren abhängen: von der Verbreitung des Virus und den damit verbundenen Maßnahmen einerseits und von der Reaktion der Institutionen andererseits.



Während der erste Faktor nicht vorhersehbar sei, sei es der zweite besser zu prognostizieren. Die Zentralbanken würden alles tun, um die finanziellen Bedingungen von Staaten, Unternehmen und Verbrauchern, die in Schwierigkeiten seien, zu erleichtern. Die Staaten selbst könnten, begleitet von den Zentralbanken, außergewöhnliche Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft ergreifen, zum Beispiel Stundungen der Körperschaftssteuer oder Kredite (eingeführt in China, in Italien erwogen). Diese würden den Markt und die Wirtschaft nach einer ersten Welle von Spannungen unterstützen.



Aber es stimme, dass der Markt kurzfristig weiterhin volatil sein könnte. Die Fondsmanager von La Financière de l’Échiquier würden versuchen, dies auszunutzen, indem sie die Gewichtungen ihrer Qualitätsaktien, deren Kurse stark gefallen seien, erhöhen würden, indem sie einen Teil der Kasse zur Initiierung neuer Positionen investieren oder indem sie das Aktienengagement in einigen Fonds (insbesondere in Multi-Asset-Fonds) anpassen würden. Sie würden es daher für ratsam halten, sich mit der kurzfristigen Volatilität auseinanderzusetzen und die mittelfristigen Maßnahmen zu nutzen, die von den Finanzinstituten in den großen westlichen Staaten und von China ergriffen würden. Geduld und Flexibilität bleiben das Motto, so die Experten von La Financière de l’Échiquier. (25.02.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben gerade eine plötzliche und weitreichende Korrektur erfahren, so die Experten von La Financière de l’Échiquier.Am Montag, dem 24. Februar, seien die wichtigsten Aktienindices um drei bis vier Prozent gefallen. Gleichzeitig habe der Goldpreis ein seit 2013 beispielloses Niveau erreicht, und Anleihen von als "sicher" geltenden Ländern wie den Vereinigten Staaten und Deutschland seien sehr begehrt gewesen. Infolgedessen liege die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen wieder nahe am Niveau von -0,50 Prozent, nicht weit entfernt von den Rekordständen von fast -0,70 Prozent, die am Ende des vergangenen Sommers verzeichnet worden seien.Eindämmungsmaßnahmen in einigen Städten und die Schließung von Einrichtungen in Italien zur Einschränkung der Ausbreitung des Covid-19-Coronavirus seien die Hauptauslöser für diese plötzliche Risikoaversion. Bisher seien fast ausschließlich asiatische Länder von solchen Maßnahmen betroffen gewesen. Heute scheine Europa folgen zu müssen. Wer wisse, ob nicht auch die Vereinigten Staaten bald betroffen seien? Welche wirtschaftlichen Folgen hätte die Eindämmung der westlichen Hauptstädte? Das seien die Fragen, die den Markt verunsichern würden.In der Eurozone sei die Verlangsamung im Moment weniger deutlich, aber sie scheine schwer zu vermeiden.