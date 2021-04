Deutlich mehr Bewegung habe es hingegen auf Einzeltitelbasis gegeben, wo die US-Berichtssaison gerade ihren Höhepunkt erreiche und alleine diese Woche mehr als 35% der S&P 500-Unternehmen ihre Zahlen vorlegen würden. Einmal mehr gelte, dass die Konsenserwartungen der Analysten bislang deutlich hätten geschlagen werden können. Gemäß Refinitiv hätten bisher 86% der Titel die Erwartungen übertroffen und somit sei das Gewinnwachstum auf aggregierter Ebene für das Q1 damit zuletzt auf 39,1% geklettert. Die Reaktion auf die Ergebnisse sei aber mitunter zwiespältig ausgefallen. Das habe auch für die Tech-/Internet-Riesen Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) gegolten. Der Dominator am Suchmaschinenmarkt habe dabei u.a. dank des vierten Quartals in Folge mit einem Rekordgewinn und der Ankündigung eines USD 50 Mrd. schweren Aktienrückkaufprogramms kräftig zugelegt und habe damit ein neues Allzeithoch markiert. Auch Apple und Facebook hätten gestern Abend starke Zahlen geliefert und hätten nachbörslich zugelegt. Bei Microsoft hätten die Anleger hingegen im grundsätzlich guten Zahlenwerk aufgrund der lediglich die Erwartungen treffenden Azure-Ergebnisse ein Haar in der Suppe gefunden.



Auch in Europa laufe die Berichtssaison nun auf Hochtouren, u.a. würden heute die Energietitel OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF), Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF), Equinor (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) und Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: FP, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ihre Ergebnisse vorlegen. In den USA würden Konsumtitel wie Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC), McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) und Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ihre Quartalszahlen präsentieren.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen bis auf Indien alle moderat fester präsentieren. Was die Börseneröffnung in Europa betreffe, so würden die Futures ebenfalls auf einen leicht besseren Handelsauftakt schließen lassen.



Der Ölpreis habe gestern um mehr als 1% zulegen können und tendiere auch heute Morgenfester, da der US-Rohöllageraufbau zuletzt deutlich geringer ausgefallen sei als von Analystenerwartet und die Benzinlager sogar zurückgegangen. Gold habe sich zuletzt wenig verändert präsentiert und handele knapp über der 1.780-USD-Marke je Feinunze. (29.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag hielten sich überwiegend besser als erwartete Unternehmensergebnisse und die Zurückhaltung im Vorfeld der US-Notenbanksitzung die Waage, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Daher sei die Eurozone-Aktienbenchmark EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) letztendlich nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Die Bestätigung des geldpolitischen Kurses durch die Federal Reserve (der Inflationsdruck sei vorübergehend; es habe weiterhin keine Signale gegeben, den geldpolitischen Stimulus zu reduzieren) habe allerdings kaum neue Impulse gebracht und so sei auch der breite US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - nach einem zwischenzeitlich erzielten Allzeithoch - wenig verändert in den Feierabend gegangen. Spät nach Handelsschluss habe dann noch Joe Biden eine Rede im Kongress gehalten, bei der er für Zustimmung zu einem weiteren Maßnahmenpaket im Ausmaß von USD 1,8 Bio. geworben habe, welches die Themen Familien und Bildung adressiere und u.a. via höherer Steuern für Besserverdiener finanziert werden solle.