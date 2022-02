Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte befinden sich seit Donnerstagabend in einem Erholungsmodus, als die Vereinigten Staaten ein Paket von Sanktionen gegen Russland ankündigten, das weniger streng ausfiel als befürchtet, so die Experten von XTB.



Die europäischen Aktienindices hätten sich im Laufe des heutigen Tages erholt und am frühen Nachmittag durch positive Schlagzeilen der russischen Staatsmedien RIA weiteren Auftrieb erhalten. Dem RIA-Bericht zufolge sei Putin bereit, eine Delegation aus Vertretern des Verteidigungs- und des Außenministeriums zu Gesprächen mit der Ukraine nach Minsk zu entsenden. Dies möge auf den ersten Blick positiv erscheinen, doch sei zu bedenken, dass Minsk für die Ukraine kein neutrales Gebiet sei, da dort russische Truppen stationiert gewesen seien, als sie sich auf die Invasion vorbereitet hätten. Außerdem bestehe Russland darauf, dass die Entmilitarisierung der Ukraine eine Bedingung für die Beendigung der Militäroperationen auf seinem Gebiet sei. Bislang sei die Ukraine nicht bereit, über die Entmilitarisierung zu sprechen, doch der ukrainische Präsident Zelensky habe erklärt, dass Gespräche über den neutralen Status der Ukraine (kein NATO-Mitglied) geführt werden könnten. Nichtsdestotrotz würden die Märkte positiv reagieren: Die europäischen Indices und die US-Index-Futures würden aufgrund dieser Schlagzeilen um 0,8 bis 1,0% steigen. (25.02.2022/ac/a/m)





