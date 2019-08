Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der deutlichen Kurskorrektur Anfang des Monats konnten sich die Aktienmärkte in Europa in der letzten Woche stabilisieren und in den USA sogar eine spürbare Gegenbewegung vollziehen, so die Analysten der DekaBank.



Die Nervosität und die Schwankungen an den Aktienmärkten seien wieder etwas zurückgegangen. Entwarnung könne allerdings nicht gegeben werden, denn die Unsicherheit bleibe zunächst hoch. In dieser Woche sei mit einer volatilen Richtungssuche der Märkte zu rechnen, die weitere zwischenzeitliche Kursrücksetzer mit sich bringen dürfte. Von konjunktureller Seite würden die Impulse schwach bleiben. In dieser Woche stünden wenig marktbewegende Daten zur Veröffentlichung im Kalender. Auch von Unternehmensseite sei nur mit schwachen fundamentalen Impulsen zu rechnen. Die Anzahl an geplanten Quartalszahlenveröffentlichungen sei deutlich rückläufig. (Ausgabe vom 12.08.2019) (13.08.2019/ac/a/m)





