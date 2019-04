Die bessere Stimmung werde auch durch eine Reihe von weichen Indikatoren aus der ganzen Welt gestützt. Während der asiatischen Handelssitzung habe sich der chinesische EMI zum Dienstleistungsindex nach einem deutlichen Anstieg des EMI-Wertes für das verarbeitende Gewerbe, der Anfang dieser Woche zu beobachten gewesen sei, erholt. Auch die EMIs für den Dienstleistungssektor aus Spanien und Italien (es gebe keine vorläufigen Messwerte aus diesen Ländern) hätten erfreuliche Zahlen geboten. Der spanische Index sei von 54,5 auf 56,8 Punkte gestiegen, während das italienische Pendant von 50,4 auf 53,1 Punkte angestiegen sei. Diese Werte schienen die weit verbreitete Verbesserung sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor auf der ganzen Welt zu bestätigen. So könnte man hoffen, dass die in letzter Zeit von vielen Institutionen skizzierten düsteren Aussichten nicht eintreten würden, sondern die Weltwirtschaft eine "weiche Landung" erleben werde. Dieser Gedanke müsse allerdings noch bestätigt werden, wenn die vorläufigen Ergebnisse für April (Ende des Monats) veröffentlicht würden.



Betrachte man die Übersicht der einzelnen DAX-Werte, so sei festzustellen, dass sich heute Morgen fast alle Aktien in der Gewinnzone befinden würden. Nach anderthalb Handelsstunden liege der DAX ca. 1,3% über seinem gestrigen Schlusskurs, während die Aktienindizes in Spanien und Italien beide um ca. 0,9% an Wert gewinnen würden.



Bei den einzelnen DAX-Titeln sei vor allem BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hervorzuheben. Der deutsche Automobilhersteller habe berichtet, dass seine Verkäufe im März um 2,9% gestiegen und im ersten Quartal etwa unverändert geblieben seien. Betrachte man jedoch die Zahlen der SUV-Verkäufe, so stelle sich heraus, dass BMW in den ersten drei Monaten des Jahres seinen Konkurrenten Mercedes habe überholen können. Der Hauptgrund dafür sei die steigende Nachfrage nach dem X3-Modell gewesen. Gleichzeitig sei der Umsatz von Mercedes im ersten Quartal um 9,3% im Quartalsvergleich gesunken, was vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach kleinen GLA-Modellen sowie GLE-Sportgeländewagen zurückzuführen sei. (03.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erneuten Hoffnungen hinsichtlich der laufenden Verhandlungsgespräche zwischen den USA und China treiben die europäischen Aktien im heutigen frühen Handel in die Höhe, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei der größte Gewinner dieser Rally und lege zum Zeitpunkt des Schreibens sogar um 1,3% zu. Auch wenn es noch viele Unsicherheitsfaktoren gebe, wenn es um ein mögliches Handelsabkommen zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt gehe, schienen sich die Anleger darüber keine Sorgen zu machen und würden stattdessen den Nachrichten der Financial Times mehr Aufmerksamkeit schenken.