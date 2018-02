Boston (www.aktiencheck.de) - Ausverkäufe wie der letzte sind dramatisch, können aber auch eine Chance sein, so James Swanson, CFA, MFS Chief Investment Strategist bei MFS Investment Management.



So lange der Markt keine Rezession signalisiere, lägen die Chancen für Anleger auf der Hand. Das Rezessionsrisiko sei sicher gestiegen, aber keineswegs in einem alarmierenden Ausmaß. Die Credit Spreads und die Auftragseingänge deuten keine Rezession an, doch gibt es jetzt mehr Anzeichen dafür, dass wir uns am Ende des Konjunkturzyklus befinden, so die Experten von MFS Investment Management. Investoren sollten Geduld haben und bereit sein, die Risiken leicht zu erhöhen, insbesondere im Aktienbereich. Insgesamt komme es weiter auf eine ausgewogene Allokation an, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmen, die bewiesen hätten, dass sie dauerhaft hohe freie Cashflows erzielen könnten und hohe freie Cashflow-Margen hätten.



Der Konjunkturzyklus befinde sich in seinem neunten Jahr und viele hätten die letzte Rezession schon vergessen, auch an der Wall Street. Es scheine aber keine neue zu drohen. Dieser Winter biete daher die Möglichkeit, die Aktienquote moderat zu erhöhen. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Endphase eines Konjunkturzyklus die richtige Zeit sei, um über Kapitalschutz nachzudenken - statt zu versuchen, aus dem Markt noch den letzten Cent herauszuholen. (09.02.2018/ac/a/m)







