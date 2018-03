Insgesamt hätten sämtliche Aktienmärkte rote Vorzeichen aufgewiesen. Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 2,7 Prozent nachgegeben. Relativ gut hätten sich die Schwellenländer mit einem Rückgang von 1,4 Prozent gehalten. Der DAX habe wie der amerikanische S&P 500-Index 3,8 Prozent an Wert verloren, der Nikkei 225 sogar 4,9 Prozent. Besonders schwach habe sich der Technologieindex Nasdaq mit - 5,0 Prozent entwickelt. Auf Sektorenebene (Basis: STOXX Europe 600) hätten Banken, Grundstoff- und Technologiewerte um mehr als fünf Prozent nachgegeben. Relativ gut hätten sich die defensiven Haushaltsgüter mit -1,3 Prozent gehalten.



Diese Woche werde für Facebook nicht in guter Erinnerung bleiben. Die Aktie des Unternehmens sei wegen Datenmissbrauchs unter heftigen Verkaufsdruck geraten. Seit Wochenbeginn habe sie knapp 11% an Wert nachgegeben, mehr als 50 Mrd. USD Marktkapitalisierung seien damit vernichtet worden. Das soziale Netzwerk habe einen Sturm der Kritik über die Praktiken entfacht, wie es Dritten Zugang zu Nutzerdaten ermögliche. So solle die Datenanalysefirma Cambridge Analytica Millionen von Facebook-Profilen ohne die Genehmigung der Nutzer angezapft haben. Cambridge Analytica werde eine Verbindung zur US-Präsidentschaftskampagne von Donald Trump nachgesagt. Laut Facebook solle die Gesellschaft die Daten jahrelang missbräuchlich aufbewahrt haben, obwohl Cambridge Analytica eine Löschung der Daten zugesichert habe. Dabei betrachte sich Facebook selbst als betrogen.



Gründer Mark Zuckerberg habe sich für die Vorkommnisse entschuldigt und mitgeteilt, den Zugriff von Entwicklern auf Nutzerdaten einzuschränken. Inzwischen hätten die ersten US-Investoren Klage gegen Facebook eingereicht. Facebook hätte mitteilen müssen, dass es Dritten Zugriff auf Daten von Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt habe, würden die Kläger argumentieren. Spannend bleibe auch die Frage, inwiefern die Politik ggf. eine stärkere Regulierung hinsichtlich der Nutzung von Kundendaten anstrebe. Dies würde das Geschäftsmodell von Firmen wie Google, Facebook & Co deutlich einschränken.



Für Anleger stelle sich die Frage, inwiefern die jetzigen tieferen Kurse bereits Kaufkurse darstellen würden. Zumindest die Historie sorge kurzfristig für Hoffnung: In der Karwoche hätten deutsche Standardwerte seit 1988 durchschnittlich um 0,82 Prozent zugelegt, die Werte des Dow Jones seit 1901 um durchschnittlich 0,48 Prozent. Das sogenannte "Oster-Phänomen" habe allerdings in den letzten Jahren nicht funktioniert. Fraglich sei, ob es diesmal zu beobachten sein werde, denn die Unsicherheit am Markt dürfte vorerst hoch bleiben. (Ausgabe vom 23.03.2018) (26.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Börsen war bereits zu Wochenbeginn angeschlagen, so die Experten von Union Investment.Über die gesamte Handelswoche habe sich das zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Thema eines möglichen weltweiten Handelskrieges als großer Belastungsfaktor erwiesen. Durch die Ankündigung von Strafzöllen gegen China habe US-Präsident Trump die Situation nochmals verschärft. Die Einigung auf eine Brexit-Übergangslösung habe die Stimmung an Europas Börsen nur kurzfristig heben können. Großbritannien werde bis Ende 2020 mit allen Pflichten der Europäischen Union angehören, verliere aber ab März 2019 das Stimmrecht. Damit nehme das Risiko eines "Crash-Brexit" für Investoren und Unternehmen erst einmal ab.