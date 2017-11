Pixabay © FirmBee

Womit Aktionäre 2017 zu kämpfen hatten

Die erfolgreichsten deutschen Unternehmen an der Börse

Auf dem vierten Platz hat es Gerry Weber geschafft. Der Bekleidungsgigant hat allein in sechs Jahren einen Zuwachs von 192% zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu gab es bei dem Technologiekonzern Dürr einen Zuwachs von 175% - ausgehend vom Jahr 2007. Für FUCHS PETROLCLUB ist ein Anstieg von 166% zu verzeichnen und damit eine ebenfalls stattliche Spitzenposition.



Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der genannten Unternehmen? Es ist die sukzessive Arbeit, die lange Tradition und der stetige Anstieg, der sich nicht so einfach von der Konkurrenz kopieren lässt und damit den Unterschied macht.



Die deutsche Industrie und ihre besten Aktien

Im Zuge einer Überprüfung deutscher Unternehmen durch das Handelsblatt und die Experten der DZ Bank haben vor allen Dingen mittlere und kleine Unternehmen im Börsensegment positiv abgeschlossen. Einmal mehr wird deutlich, deutschlandweit bilden eher die kleinen Unternehmen das eigentliche Rückgrat, das die Industrie stärkt. Gemeinsam mit der Tochter SMC hat Fresenius eine exzellente Bewertung erhalten. Aber auch Anbieter, wie Wirecard, Carl Zeiss Meditec, CTS Eventim, Sto, Fielmann, konnten überzeugen.



Das Erfolgsgeheimnis ist vor allen Dingen die Langfristigkeit der Tradition, die viele der aufstrebenden Unternehmen auszeichnet. So verzeichnen Betriebe und Gesellschaften wie Fresenius jährlich seit über 10 Jahren Gewinne und steigende Umsätze. Für die Bewertung einer Aktie ist ein sinkender Buchwert eines der deutlichsten Alarmzeichen. Derartige Abschreibungen und Einmalverluste musste zum Beispiel auch die Deutsche Telekom hinnehmen.



Entscheidung für ein Unternehmen und eine Aktie

Im Gegenzug dazu konnten die oben genannten Unternehmen steigende Buchwerte für sich verzeichnen. Damit einher geht das Urteil, dass es sich hierbei um eine Aktie handelt, die in ihrem Wert sukzessiv steigt. Mit dem Enterprise Value lässt sich die Attraktivität eines Geschäftsmodells bewerten.



Schlussendlich bliebe die Möglichkeit, weitere Kennzahlen und Prüfpunkte hinzuzufügen, um zu einer besseren Schnittmenge zu kommen. Nettogewinne oder günstige Aktien gehören in diesen Bereich mit dazu. Im direkten Vergleich ist es FMC möglich, seit 14 Jahren die Dividende nach oben zu setzen. Demnach steigt die Dividendenrendite und damit die Kennzahl, wenn der Kurs fällt.



Doch alles scheint bis zum heutigen Tage noch nicht aufgedeckt zu sein, denn tatsächlich gibt es Aktien und Unternehmen, die viele Anleger weitaus unterschätzen. Experten raten, auf eine gesunde Mischung unterschiedlicher, weniger Kennzahlen zu setzen, um zum Erfolg zu kommen. So lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sehr lang Unternehmen nach ihrem Value Modell herausfiltern.



Die erfahrenen Profis gehen davon aus, dass sich die sukzessiv wachsenden Firmen mit einer einzigartigen Marke und einem Modell, was sich nicht kopieren lässt, erfolgreicher entwickeln. Nicht immer sind die kreativen und dynamischen Unternehmen, die ein enormes Wachstumspotenzial aufweisen, die richtige Wahl. Der Fokus liegt hier auf der Langfristigkeit des Erfolgs. (20.11.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Die Zeiten der attraktiven Papiere sind nicht vorbei. Auch die Wirtschaftswoche spricht von guten Aussichten in der neuen Saison . 2017 müssen sich die Anleger wohl oder übel zwischen den aufstrebenden Trump-Aktien oder den defensiven Sektoren entscheiden. Zweifelsohne hat der neue Präsident von Amerika enorme Auswirkungen auf die Aktienkurse der Energiekonzerne und Banken gehabt und auch seine Wirkung auf die konjunktursensiblen Sektoren ausgespielt.Globale Ereignisse und politische Einschnitte, wie die akuten Zahlungsprobleme des sozialistischen Venezuela, setzen deutsche Unternehmen unter Druck. Steht das laufende Business im Import- und Exportverhältnis zu diesem Land, kommt es zu Außenständen, die sich am Jahresende in den Umsatzzahlen niederschlagen.Die verbrieften Anteile eines Unternehmens liegen in den Händen der Aktionäre. So werden Anleger in wenigen Klicks zum Inhaber und stillen Teilhaber eines Unternehmens. Das mag ebenso ein Grund sein, warum vom Begriff der Wertpapiere die Rede ist. Allein dieser Begriff lockt natürlich, denn wer hätte nicht Lust, sein eigenes Vermögen passiv wachsen zu lassen? Allerdings kann an der Börse auch viel schief gehen, weswegen Anleger am liebsten auf den Rat von Experten vertrauen. Statt sich jedoch direkt an einen Broker zu wenden, können Interessierte auch teilweise öffentlich einsehen, wie Experten ihr eigenes Aktienportfolio aufteilen. Ein Beispiel ist hier die Verteilung von Rene Köhler zu nennen, der sein Portfoliosplitting öffentlich sichtbar macht. An dieser Stelle finden Anleger immer die neuesten Investments und können auch dementsprechend gleich investieren.An die Spitze der deutschen Unternehmen hat es der Chiphersteller Dialog Semiconductor geschafft, was nicht zuletzt an seiner Kooperation mit Apple liegen mag. Dieser Aktie ist es gelungen, alleine in den letzten sechs Jahren ein sattes Plus von 480 % einzustreichen. Cancom hat im Vergleich zum Jahr 2007 um 308% zugenommen. LPKF gehört zu den dritterfolgreichsten Unternehmen an der Börse. Hier liegt der Fokus auf der Lasertechnologie, die mit einem Zuwachs von 231% belohnt wurde.