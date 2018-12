Heute werde der DAX mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. An der Wall Street habe sich die Abwärtsspirale weiter gedreht, so dass der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sowie der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit neuen Jahrestiefstständen aus dem Handel gegangen seien.



Das Jahresende rücke in greifbare Nähe. Deshalb biete es sich an, einen Blick auf den DAX-Chart auf Monatsbasis zu werfen. Zunächst werde augenscheinlich, wie wichtig die Haltemarken im Bereich von 11.985/12.170 Zählern für die Entwicklung des deutschen Leitindex gewesen seien. Auf diese Zone seien eine langfristige Aufwärtstrendlinie sowie die auf das Tief des Jahres 2003 zurückgehende, lineare Regression entfallen. Mit dem Bruch der genannten Supports und dem anschließenden Rutsch unter die Lower Median Line von "Andrew's Pitchfork" (11.762) habe eine deutlich erkennbare Beschleunigung der Abwärtsbewegung eingesetzt. Diese habe auch vor der Strukturmarke bei 11.094 sowie der Rückkehrlinie eines Abwärtstrendkanals (10.979) nicht Halt gemacht.



Der Weg nach unten sei relativ frei. Die nächste Strukturprojektion entfalle auf die Marke von 9.843 Zählern. Bevor letztgenannter Level in den Fokus gerate, würde von den Fibonacci-Extensions bei 10.580, 10.370 und 10.103 Punkten eine unterstützende Wirkung ausgehen. Angesichts der auf allen Zeitebenen vorherrschenden Abwärtstrends seien die Risiken deutlich höher zu gewichten. "The Trend is your friend". (20.12.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten FED-Sitzung am Mittwochabend, gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), moderate Kursgewinne über die Schlussglocke zu retten, berichten die Analysten der Helaba.Die US-Notenbanker hätten sich auf eine weitere verständigt. Insgesamt sei davon auszugehen, dass ein Großteil der Marktteilnehmer die Handelsaktivitäten für dieses Jahr bereits eingestellt habe. Für alle anderen werde der große Verfalltermin am Freitag nochmals von Bedeutung sein. In diesem Zusammenhang könnte es nochmals zu der einen oder anderen Kursverwerfung kommen, bevor sich ein bewegtes Jahr allmählich dem Ende entgegen neige. Eine ganze Reihe von Unsicherheiten wie der Handelsstreit, insbesondere zwischen den USA und China, der Brexit, die Schuldenproblematik Italiens (eine Lösung sei nun gefunden worden), um nur einige zu nennen, hätten die Märkte auf Trapp gehalten. Fortsetzung folge im neuen Jahr.