Nur unwesentlich weniger seien die Papiere von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) angestiegen und hätten damit das Ranking im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) angeführt. Runter sei es hingegen für die Aktien der Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gegangen. Trotz besser als erwarteter Zahlen habe der Titel 3,7% verloren.



In den USA habe die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) infolge guter Quartalszahlen um mehr als sechs Prozent zulegen können. Die Papiere von American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G) im gestrigen Handel hingegen um gut fünf Prozent nachgegeben. Neben höheren Gehältern für das Flugpersonal würden die Anleger befürchten, dass auch höhere Treibstoffpreise in Zukunft die Gewinnentwicklung negativ beeinflussen könnten.



Nachbörslich habe Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Dank eines guten Cloud-Geschäfts und eines guten Online-Handelsgeschäfts habe der Titel nachbörslich um 3,9% zugelegt. (28.04.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa konnten gestern vor allem die Papiere von Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) einen deutlichen Kursanstieg verbuchen, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen bekannt gegeben hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie habe am Ende um gut vier Prozent zugelegt, nachdem sie zwischenzeitlich sogarsieben Prozent höher notiert habe. Sie sei damit der stärkste Wert im EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gewesen.