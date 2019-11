Vermögenszuwachs durch ein Erbe

Unbedingt beachten sollten Erben die folgenden 3 Punkte:

Die Erbschaftssteuer

Die Abgeltungssteuer

» Bei Verkäufen von Wertpapieren, die nach 2009 erworben wurden, fällt Abgeltungsteuer an. Als Bemessungsgrundlage gilt hier der ursprüngliche Kurs, zu dem der Erblasser die Aktien erworben hat.



» Befinden sich im Depot Wertpapiere, die vor 2009 erworben wurden, können diese nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei verkauft werden. Die Aktien werden also genauso versteuert, wie es beim Erblasser der Fall gewesen wäre.

» Befinden sich im Depot Wertpapiere, die vor 2009 erworben wurden, können diese nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei verkauft werden. Die Aktien werden also genauso versteuert, wie es beim Erblasser der Fall gewesen wäre.

» Wenn die Aktien nicht vor 2009 erworben wurden, fällt auf Dividenden die Abgeltungsteuer an.

Alle wichtigen Daten, wie Anfangskurse und auch der Zeitpunkt des Kaufes, müssen im Depot richtig vermerkt sein. Bei einer Übertragung in das eigene Depot muss auf deren korrekte Übermittlung geachtet werden.



Der Zugriff

Werden zur Steuerfestlegung die Aktienkurse des Todestages angenommen, doch haben die Erben wochen- bis monatelang keinen Zugriff auf das Depot, kann es sehr problematisch werden. In der Zwischenzeit können die Kurse erheblich gefallen sein und eine Steuerfalle droht. Erblasser sollten unbedingt vor ihrem Tod klären, wer Zugriff zum Depot hat, damit die Wertpapiere im Falle eines Crashs schnell verkauft werden können.



Sonst können durch den Verzug eventuell entstandene Probleme nur durch einen Antrag auf Erlass der Erbschaftssteuer oder das Nichtantreten des Erbes umgangen werden.



Die Erben haben zwei Möglichkeiten:



» Das Erbe nicht antreten.

Allerdings können sie dann anderes Vermögen auch nicht erben. Sechs Wochen lang besteht die Möglichkeit, das Erbe auszuschlagen. Nicht immer ist zu diesem Zeitpunkt schon ersichtlich, dass im Aktiendepot eine Steuerfalle entsteht.

Allerdings können sie dann anderes Vermögen auch nicht erben. Sechs Wochen lang besteht die Möglichkeit, das Erbe auszuschlagen. Nicht immer ist zu diesem Zeitpunkt schon ersichtlich, dass im Aktiendepot eine Steuerfalle entsteht.

» Einen Antrag auf Erlass der Erbschaftsteuer stellen.

Das Finanzamt erlaubt den Erbschaftsteuererlass ganz oder teilweise, wenn die Steuer "unbillig" wäre. Erlassbedürftigkeit kann unter verschiedenen Bedingungen gegeben sein: wenn etwa der Erbe sonst in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist.



Auch wenn der Betroffene sich nicht selbst in die Notlage gebracht hat und die Erbschaftsteuer zu einer übermäßigen Belastung wird und sein Vermögen grundlegend beeinträchtigt, ist der Erlass möglich. Ein Erlass ist grundsätzlich angebracht, wenn die Erbschaftsteuer mehr als die Hälfte des Vermögens ausmacht.

Erben, die einen Erlass beantragen, sollten unbedingt darauf hinweisen, dass zum Zeitpunkt der Kursverluste kein Zugriff auf das Wertpapierdepot möglich war, weil der Erbschein fehlte. So kann auch nachgewiesen werden, dass der Erbe sich nicht selbst in die Notlage gebracht hat.



Schnelles Handeln

Aktiendepots können für Erbgemeinschaften großen bürokratischen Aufwand bedeutet. Die Erbgemeinschaft muss alle Transaktionen einstimmig veranlassen. Die Erben müssen der Depotbank ihre Berechtigung als Erbnachfolger durch die Vorlage eines Erbscheins vorweisen. Er wird auf Antrag vom Nachlassgericht ausgestellt und benötigt rund sechs Wochen Bearbeitungszeit. Wer diese Zeit überbrücken möchte, ist auf entsprechende Vorkehrungen des Erblassers angewiesen. Wenn der Kontoinhaber eine Vollmacht über den Tod hinaus oder eine Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus erstellt hat, lassen sich Komplikationen vermeiden.



In den Geschäftsbedingungen der Depotbank muss allerdings diese Möglichkeit gegeben sein. Eine solche Vollmacht können Miterben zudem widerrufen, wenn sie damit nicht einverstanden sind.



Auch eine Verfügung von Todes wegen gilt gewöhnlich als ausreichend. Wichtig ist dabei allerdings, dass sich die Erbenstellung eindeutig ergibt und eine zugehörige Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichts vorhanden ist. Eine sogenannte Haftungsfreistellungserklärung kann nötig sein. In dieser wird vom Erben erklärt, die Depot führende Bank von Schäden freizustellen, die sich daraus ergeben könnten, dass die Erbfolge anders ist.



Wer Aktien erbt, sollte bei aller Eile nicht überstürzt handeln und zudem erst einmal prüfen, ob ein Aktieninvestment überhaupt zu seiner Anlagestrategie passt.







Fazit

Grundsätzlich bleiben den Erben nur die beiden Möglichkeiten, die geerbten Aktien entweder zu verkaufen, oder im Depot zu lassen. Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte man sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigen. Entscheidend ist natürlich vor allem der Aktienkurs zum potenziellen Verkaufszeitpunkt. Deshalb sollten Erben unbedingt den Kursverlauf auch in der Vergangenheit betrachten, bevor sie sich zu einem Verkauf entscheiden. Zu beachten ist zudem auch eine ausreichende Diversifikation des Aktiendepots, ein Depot mit guter Risikostreuung eignet sich vielleicht doch zum Weiterführen. (12.11.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Eine günstige Erbschaft bedeutet nicht selten die Aussicht, plötzlich an mehr Geld zu kommen. Doch manchmal beinhaltet der Nachlass auch Immobilien, Wertpapiere und andere Vermögenswerte. Das deutsche Erbschaftsrecht ist im Grundgesetz verankert, es gelten hierbei keinerlei Einschränkungen. Selbst wenn der Erblasser kein Testament hinterlassen und keine Vorkehrungen für seinen Tod getroffen hat, tritt das Erbrecht in Kraft. Es werden hiermit sämtliche Übergänge des Eigentums und anderer veräußerbarer Rechte des Verstorbenen geregelt. Auch Aktiendepots sind gelegentlich Bestandteil des Vermögens.Überraschend zu erben, gleicht nicht immer einem Lottogewinn. Da wäre zunächst einmal die Erbschaftssteuer zu beachten. Anders als bei plötzlichem Reichtum durch Glücksspiel und Sportwetten, denn die Einnahmen aus der Teilnahme an Tippspielen, sowie Gewinnspielen, Glücksspielen und Wetten sind in Deutschland (zumindest für Hobbyspieler) steuerfrei.Man muss aber unbedingt einen seriösen Anbieter auswählen, um sicherzustellen, dass alles legal abläuft. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um via PayPal auf Sport zu wetten . Lizensierte Wettanbieter bieten gerne diese Zahlungsmethode an. Die Gewinne als solche müssen zwar nicht versteuert werden, aber dennoch ist das Wetten nicht steuerfrei: Die 5-Prozent-Wettsteuer wird für alle Wett-Tipps fällig und somit ist jeder Gewinn aus einer Sportwette versteuert.Ein Vermögenszuwachs durch ein Erbe bringt hingegen häufig Komplikationen mit sich. Besonders Aktiendepots können die überraschten Erben schnell vor große Herausforderungen stellen. Wie sieht es mit der Erbschaftssteuer aus, wenn man Aktien erbt? Welcher Wert des Depots wird als Berechnungsgrundlage genutzt, um die Steuer zu erheben? Der Gesetzgeber hat dazu klare Richtlinien erstellt und festgehalten, dass der Betrag des Aktiendepots versteuert werden muss, der am Tag des Todes des Depotinhabers aktuell war.Nach § 11 BewG des Bewertungsgesetzes, müssen börsennotierte Wertpapiere mit dem am Stichtag notierten niedrigsten Kurs versteuert werden. Den muss man herausfinden. Ob sich die zusätzliche Recherchearbeit lohnt, hängt allerdings vom Umfang des Erbes ab und ob dadurch die Überschreitung von Freibeträgen verhindert werden kann. Wenn die Aktien nach dem Todestag plötzlich stark an Gewinn zulegen, muss dieser Betrag unabhängig von der Erbschaftssteuer versteuert werden.Wie viel Steuern Erben von Wertpapierdepots zahlen müssen, hängt vom Wert des Depots ab. Doch auch das Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser ist ausschlaggebend. Denn zum einen bemisst sich der im Erbschaftsteuerrecht gewährte Freibetrag nach dem Verwandtschaftsverhältnis: Er kann bis zu einer halben Million Euro betragen. Zum anderen entscheidet das Verwandtschaftsverhältnis auch, wie hoch die Steuer auf den restlichen Anteil ist.Für das Erbe des Aktiendepots fällt zunächst nur die Erbschaftsteuer an. Allerdings muss für Gewinne, die durch die Aktien realisiert werden, Abgeltungsteuer gezahlt werden. Befinden sich im Depot Aktien, die vor 2009 erworben wurden, sollten sich die Erben gut überlegen, ob sie die Wertpapiere wieder veräußern. Auf diese fällt keine Abgeltungsteuer an, was Dividendenzahlungen und spätere Verkäufe besonders attraktiv macht.Ob die Erben eines Aktiendepots Abgeltungsteuer zahlen müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab: