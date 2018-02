Der Nikkei-225 habe von Schnäppchenjägern und der Einigung im US-Senat über den Haushalt (21.890,86, +1,13%) profitiert.



Der Lichttechnikkonzern Osram habe im ersten Quartal des GJ 2018 den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5% auf 1,03 Mrd. EUR gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA habe mit 172 Mio. EUR knapp unter dem Vorjahresniveau gelegen, was u.a. auf negative Währungseffekte und höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückzuführen gewesen sei. Unterm Strich seien 70 Mio. EUR übrig geblieben, ein Minus von 24,7%.



Der Bergbaukonzern Rio Tinto habe 2017 von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert und einen Gewinnsprung erzielt. Der bereinigte Gewinn sei um 69% auf 8,63 Mrd. USD geklettert.



Tesla sei in Q4 weiter in die roten Zahlen gerutscht - Verlust bei 675,4 Mio. USD. Der Umsatz sei um 44% auf 3,29 Mrd. USD gestiegen.



Der Eurokurs habe zur Wochenmitte gegenüber dem USD im Verlauf weiter nachgegeben und sei auf zuletzt 1,2262 USD gesunken. Die Europäische Zentralbank habe den Referenzkurs zuvor bei 1,2338 (Dienstag: 1,2329) USD festgesetzt. Der USD sei am Berichtstag vor allem von der Einigung im US-Senat über den Haushalt gestärkt worden.



Die Ölpreise hätten es trotz eines freundlichen Starts nicht geschafft, die Gewinne zu halten. Erneut gestiegene Rohöl-Lagerbestände in den USA, aber vor allem die weiter ausgeweitete US-Ölproduktion in der vergangenen Woche hätten belastet. Gold befinde sich weiter im Rückwärtsgang. Aus technischer Sicht rücke die Unterstützung um 1.310 in den Fokus. (08.02.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Gute Vorgaben aus den USA und Schnäppchenkäufe nach den deutlichen Verlusten des Vortages haben dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,60%, MDAX +2,56%, TecDAX +3,19%) zur Wochenmitte Auftrieb gegeben, so die Analysten der Nord LB. adidas habe an der DAX-Spitze nach einer Kaufempfehlung 5,27% gewonnen. Ebenfalls eine Analystenmeinung, diesmal allerdings eine negative, habe bei der Deutsche Bank-Aktie am Ende des Leitindex für einen weiteren Abschlag von 0,44% gesorgt.Die Stimmung an der Wall Street ( Dow Jones -0,08%, S&P-500 -0,50%, Nasdaq -0,90%) sei auch am Mittwoch von Nervosität geprägt geblieben. Nachdem die Kurse zunächst ihre Aufwärtsbewegung des Vortages fortgesetzt hätten, hätten sie am Ende des Tages leichte Verluste verzeichnet. Boeing habe sich mit einem Aufschlag von 2,11% an die Dow-Spitze gesetzt, Apple sei mit -2,14% das Schlusslicht gewesen. Öl-Aktien hätten aufgrund der Talfahrt des Rohölpreises nachgegeben ( Exxon -1,80%, Chevron -1,61%). Snap sei nach guten Zahlen mit einem Plus von 47,58% im Fokus der Anleger gewesen.