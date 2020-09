Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zwischen dem am Freitag vom DAX bei 12.341 Zählern markierten Tief und dem gestrigen Hoch (12.873) lagen 532 Punkte, so die Analysten der Helaba.Während die in der abgelaufenen Woche verbuchten Kursabschläge angesichts einer Reihe von Belastungsfaktoren, allen voran die wieder steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und damit möglicherweise einhergehenden, weiteren Einschränkungen nachvollziehbar erscheinen würden, falle es ungleich schwerer, die Anstiegsbewegung zu verstehen. Ein sicherlich nicht zu unterschätzender Punkt seien die mit Blick auf das Quartalsende möglicherweise vollzogenen Windowdressing-Transaktionen. Insofern werde es spannend zu sehen sein, wie sich die Aktienmärkte zu Beginn des Oktobers aus der Affäre ziehen würden. Die näher rückende US-Wahl sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden. Derzeit erscheine es zunehmend unwahrscheinlich, dass sich Demokraten und Republikaner im Vorfeld noch auf ein Corona-Hilfspaket verständigen würden.Bemerkenswert sei, dass der DAX zuletzt kurz vor dem Erreichen der für den Mittelfristtrend relevanten 55-Tageslinie (12.910) kehrtgemacht habe. Damit werde einmal mehr der Eindruck untermauert, dass der Spielraum auf der Oberseite begrenzt und das Risiko auf der Unterseite weiterhin nicht zu unterschätzen sei. In der Regel würden Positionen in Richtung des Mittelfristtrends die höchsten Chancen zugeschrieben. Da zudem die Bewertungsniveaus ambitioniert ausfallen würden und zudem sehr viel positive Erwartung eingepreist sein sollte, falle es schwer, ein ausreichend gutes Chance- und Risikoprofil zu definieren. Unterstützungen würden sich bei 12.690, 12.616, 12.580 und 12.486 Zählern finden. (30.09.2020/ac/a/m)