Der Nikkei-225 bewege sich nach dem vierten Minus-Tag in Folge in Richtung Jahrestief, aktuell bei 20.337 (-1,28%).



Der US-Computerhersteller Dell sei in Q1 des GJ 2019/2020 dank eines deutlichen Plus im Servicegeschäft gewachsen. Die Erlöse hätten bei 21,9 Mrd. USD (+3%) gelegen. Zudem habe Dell die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Der Nettogewinn habe bei 293 Mio. USD gelegen, nach einem Verlust von 636 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.



Der Fahrdienstvermittler Uber habe in Q1 erwartungsgemäß einen Verlust von 1 Mrd. USD hinnehmen müssen. Zu dem unprofitablen operativen Geschäft seien im Berichtszeitraum noch die hohen Kosten für den vor wenigen Wochen erfolgten Börsengang hinzugekommen. Erfreulich: Der Umsatz habe sich um 20% auf 3,1 Mrd. USD verbessert.



Nach einem Auftakt auf dem niedrigen Vortagesniveau habe der Euro im späten Handel in Richtung 1,12 USD angezogen. Hintergrund seien Berichte über ein teilweises Einlenken Italiens im Budgetstreit mit der EU gewesen.



Die ungelösten Handelskonflikte mit der Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltkonjunktur würden auch weiterhin auf den Ölpreisen lasten. Dagegen hätten sich Gold-Investoren freuen können. Die unsichere politische und wirtschaftliche Lage lasse das Krisenmetall endlich mal wieder ein wenig glänzen. Die Vortagesgewinne hätten dabei deutlich ausgebaut werden können. Damit habe sich auch die technische Situation verbessert: Der kurzfristige Abwärtstrend sei überwunden worden. (03.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Kampf gegen illegale Einwanderung aus Mexiko hat Präsident Trump mit Strafzöllen auf mexikanische Waren gedroht, so die Analysten der Nord LB.Die Börsen rund um den Globus und damit auch die deutsche Börse ( DAX -1,47%, MDAX -0,58%, TecDAX -2,13%) hätten verschnupft reagiert. Ein erneuter negativer Zeitungsbericht habe dafür gesorgt, dass Wirecard-Aktien mit einem Minus von 8,67% abgeschlagen Tabellenletzter im Leitindex gewesen seien. Automobilbauer hätten weiter unter dem Handelskonflikt gelitten und erneut nachgegeben. VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) hätten mit 2,60% im Minus gelegen, u.a. auch deshalb, weil VW einen Produktionsstandort im Mexiko habe.Trumps Zollpolitik, diesmal vor allem im Hinblick auf Mexiko, habe die US-Anleger abgeschreckt und die US-Indices ( Dow Jones -1,41%, S&P-500 -1,32%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,51%) weiter auf Talfahrt geschickt. Ford (-2,70%) und GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) (-4,25%) hätten Werke in Mexiko und seien so besonders von der Trump´schen Zollwut betroffen gewesen.