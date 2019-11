Die Akquisitionen von BUW OG und Victoria Park, das Entwicklungsgeschäft und weitere Effizienzsteigerungen hätten beim Immobilienkonzern Vonovia für eine deutliche Erhöhung des Ergebnisses nach neun Monaten gesorgt. Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (Group FFO) habe sich um rund 11% auf 932,8 Mio. EUR verbessert. Firmenchef Buch habe angesichts der jetzt vorgelegten Zahlen den positiven Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt und rechne mit einem steigenden Group FFO auf 1,165 bis 1,215 (2018: 1,132) Mrd. EUR.



Trotz einer anhaltend schwachen Weltwirtschaft sehe sich Evonik auf Kurs zum Erreichen des Ergebniszieles 2019. Allerdings habe der Spezialchemiekonzern nach einem schwächeren Q3 seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf leicht unter den im Vorjahr erzielten 13,3 Mrd. EUR gesenkt. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sei um 6% auf 543 Mio. EUR gefallen, der Umsatz sei auf 3,23 Mrd. EUR (-3%) zurückgegangen.



Der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica (ISIN ES0178430E18 / WKN 850775) habe trotz gestiegener Erlöse von 11,9 Mrd. EUR (+1,7%) in Q3 einen Gewinneinbruch erlitten. Kosten für den Konzernumbau in Höhe von knapp 2 Mrd. EUR hätten das Betriebsergebnis um 32% auf 2,75 Mrd. EUR sinken lassen.



U.a. robuste US-Konjunkturdaten hätten am Devisenmarkt für einen steigenden USD und damit für einen schwächeren Euro gesorgt.



Die Ölpreise hätten die mittelfristige Prognosesenkung der OPEC-Staaten für die Produktion gut verdaut. Die Investoren hätten ihren Fokus eindeutig auf eine mögliche Annäherung im Handelskonflikt gelegt und für anziehende Notierungen gesorgt. Gold sei als Krisenmetall am Dienstag weniger nachgefragt gewesen und habe leichter tendiert. (06.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,09%, MDAX -0,15%, TecDAX +0,59%) haben am Dienstag eine Ruhepause eingelegt, der Markt schloss uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Aktien von Vonovia hätten weder von den guten Quartalszahlen noch von der Ankündigung einer höheren Dividende profitieren können und 2,44% abgegeben. An der DAX-Spitze hätten Wirecard nach einem Zukauf in China 3,03% gewonnen. In der zweiten Reihe hätten die Anleger bei Evonik zugegriffen, die Aktie sei um 3,83% gestiegen. Die Ankündigung, noch stärker die Kosten zu drücken, sei gut angekommen.An der Wall Street ( Dow Jones +0,11%, S&P 500 -0,12%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,02%) seien die Indices nur wenig verändert aus dem Handel gegangen, nachdem sie im Verlauf meist neue Höchstmarken erreicht hätten. Boeing hätten 2,05% gewonnen und den Steigflug fortgesetzt, Fahrdienst-Vermittler Uber sei nach hohem Quartalsverlust ausgebremst worden und habe 9,85% tiefer geschlossen. Nikkei 225 notiere etwas freundlicher bei 23.304 Zählern (+0,22%).