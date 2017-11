Aktien der Windturbinenhersteller unter Druck [...]

Deutlich schwächer hätten auch die Papiere von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) (-9,2%) notiert, nachdem das Unternehmen seinen Jahresausblick nach unten genommen habe.



Einen Kursgewinn von knapp fünf Prozent verzeichnet habe hingegen der Versicherungskonzern Aegon (ISIN: NL0000303709, WKN: A0JL2Y, Ticker-Symbol: AEND), nachdem im dritten Quartal sowohl der Nettogewinn als auch die Solvency II-Ratio deutlich über den Erwartungen gelegen hätten.



Mit Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) habe gestern ein weiterer Versicherungskonzern nachbörslich seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Der Gewinn habe leicht über den Erwartungen gelegen, die Solvency II-Ratio sei mit 227% ebenfalls erfreulich ausgefallen. Das Unternehmen habe zudem angekündigt, im ersten Halbjahr 2018 Aktien im Wert von EUR 2 Mrd. zurückkaufen zu wollen.



Heute in der Früh habe der Stahlkonzern Arcelor Mittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz berichtet. (10.11.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa kamen gestern die Aktien des Windturbinenherstellers Vestas Wind Systems (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) nach enttäuschenden Zahlen deutlich unter Druck (-19%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In deren Sog fielen auch die Aktienkurse von Nordex SE (-7,4%, Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) gebe seine Q3-Zahlen am 14.11.17 bekannt) sowie Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) (-4,2%).