Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete relativ schwunglos in die neue Woche, so die Analysten der Helaba. Dow Jones und der S&P 500 am Freitag noch neue Rekordmarken erreicht hätten. Zweifelsohne sei der Blick der Marktteilnehmer bereits nach vorne auf die Veröffentlichungen von Q3-Ergebnissen gerichtet. Im Verlauf der Woche würden unter anderem die Deutsche Bank und Daimler Zahlen präsentieren. Die Gesamtmarktentwicklung werde aber auch von den in letzter Zeit etablierten Themen beeinflusst.Zu nennen seien die Lieferkettenproblematik, die Situation auf dem chinesischen Immobilienmarkt, die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zumal China von einer neuen Welle erfasst worden sei und nicht zuletzt die Inflationssorgen. Letztgenannte hätten neuen Auftrieb bekommen, nachdem der Ölpreis den höchsten Stand seit dem Jahr 2014 erreicht habe.Noch stehe die Frage im Raum, ob es dem DAX gelingen werde, sich nachhaltig von der 144-Tagelinie (15.509) nach oben abzusetzen. Auch die 55- und 100-Tagelinien (15.587/15.594) hätten sich als zumindest kurzfristig nicht zu überwindende Widerstände erwiesen. Angesichts bereits wieder Richtung Süden kippender Indikatoren könnte sich dieses Vorhaben auch in den kommenden Tagen als schwierig herauskristallisieren. Supports auf der Unterseite seien zudem bei 15.457, 15.420, 15.333 (21-Tagedurchschnitt) und 15.288 Zählern zu finden. (26.10.2021/ac/a/m)