Der Autozulieferer HELLA habe im ersten Halbjahr des GJ 2020/2021 bei einem Umsatz von 3,2 Mrd. EUR (-2,5%) ein bereinigtes operatives Ergebnis von 269 (253) Mio. EUR erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) sei wegen Rückstellungen in Höhe von 169 Mio. EUR für den geplanten Personalabbau auf 94 (230) Mio. EUR eingebrochen. "Auch wenn die Rahmenbedingungen weiterhin herausfordernd sind, hat sich das Marktumfeld in den letzten Monaten etwas aufgehellt", so CEO Breidenbach, der die bereits im Dezember angehobene Jahresprognose bestätigt habe.



Negative Währungseffekte und die Corona-bedingten Einschränkungen hätten den Umsatz des Schweizer Sanitärtechnikkonzerns Geberit um 3,1% auf 2,99 Mrd. CHF gedrückt. Währungsbereinigt habe das Unternehmen ein Wachstum von 1,3% erzielt. Der Konzern erwarte, dass die operative Umsatzrendite auf rund 31% (2019: 29,3%) anziehen werde.



Die nicht zuletzt wegen des Homeoffice-Booms verstärkte Nachfrage nach Halbleitern habe beim weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC (ISIN US8740391003 / WKN 909800) in Q4 die Verkäufe um 14,0% auf 362 Mrd. Taiwan-Dollar ansteigen lassen. Der Gewinn sei dabei um 23,0% auf 142,8 Mrd. Taiwan-Dollar (knapp 4,2 Mrd. EUR) geklettert.



BlackRock habe in Q4 einen Gewinnsprung hingelegt. Der bereinigte Nettogewinn sei auf 1,57 (1,31) Mrd. USD gestiegen. Das verwaltete Vermögen sei auf 8,68 (7,81) Bio. USD geklettert.



Die Talfahrt des Euro sei am Berichtstag weiter gegangen. Die Aussicht auf ein neues US-Konjunkturpaket habe den USD gestärkt.



Die Ölpreise hätten von rückläufigen Rohöllagerbeständen und der Aussicht auf ein neues US-Konjunkturpaket profitiert. Der Goldpreis habe sich erneut nur wenig bewegt und befinde sich aus technischer Sicht im "Niemandsland". (15.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf ein neues US-Konjunkturprogramm hat auch die deutschen Dividendentitel begünstigt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX sei um 0,35% gestiegen, der MDAX um 0,84%. Der TecDAX habe nicht mithalten können und marginal im Minus (-0,05%) geschlossen. Gesucht gewesen seien VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), die 4,96% zugelegt hätten sowie die Papiere der Deutschen Bank mit einem Plus von 4,23%.Nachdem sich die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones -0,22%, S&P-500 -0,38%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,12%) zunächst durch die Aussicht auf ein neues Konjunkturpaket positiv entwickelt hätten, habe es im weiteren Verlauf Gewinnmitnahmen gegeben. U.a. hätten die überraschend stark gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe belastet. Nikkei 225 habe leichter bei 28.519 Punkten (-0,62%) geschlossen.