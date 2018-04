Chinas jüngste Pläne in der Handelspolitik hätten den Nikkei 225 in die Höhe getrieben (aktuell: 21.861,60).



Trotz eines infolge von Lieferschwierigkeiten in Nordamerika verhaltenen Jahresstarts halte Henkel-CEO van Bylen an der Jahresprognose fest. Das organische Wachstum werde weiterhin in der Bandbreite von 2% bis 4% liegen, die bereinigte Umsatzrendite (EBIT) solle auf mehr als 17,5% anziehen.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wolle im Gentherapie-Geschäft weiter wachsen und plane für 8,7 Mrd. USD die US-Firma AveXis zu übernehmen. Die Transaktion solle Mitte 2018 abgeschlossen werden.



Volkswagen (ISIN DE0007664005 / WKN 766400) melde einen neuen Auslieferungsrekord im 1. Quartal. Der Autokonzern habe 1.525.300 Fahrzeuge an die Kunden übergeben, ein Plus von 5,9%.



Der EUR sei wieder über 1,23 USD gestiegen. Händler hätten von einer hohen Nervosität am Markt gesprochen, die z.B. Schwellenländerwährungen unter Druck gebracht habe. Neben der Türkischen Lira hätten auch der Südafrikanische Rand und der Russische Rubel deutliche Verluste verzeichnet.



Die Ölpreisnotierungen hätten zum Wochenstart stark zugelegt. Zur Begründung dafür hätten Marktteilnehmer die Schwäche des USD angeführt, der Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger mache. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sei um 1,33 USD auf 63,39 USD gestiegen. Der Goldpreis habe leicht auf 1.335,87 USD (+0,22%) zugelegt. (10.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt erwischte einen sehr freundlichen Start in die neue Woche, wurde im späteren Handelsverlauf jedoch von einem anziehenden EUR eingefangen - DAX +0,17%, MDAX +0,20%, TecDAX +1,14%, berichten die Analysten der Nord LB.Unter den Einzeltiteln habe die Deutsche Bank (+1,16%) nach dem Wechsel an der Führungsspitze im DAX herausgestochen.Die Wall Street - Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,3%, NASDAQ +0,5% - sei stark gestartet, habe zum Handelsschluss jedoch nachgelassen und einen Großteil der zuvor gesehenen Gewinne abgegeben. WKN 659990 ) hätten sich um gut 5% erhöht. Der Pharmakonzern habe einen Studienerfolg bei einem Krebsmedikament verzeichnet. Monsanto sei sogar um 6,2% in die Höhe gesprungen, nachdem das US-Justizministerium die Übernahme durch Bayer genehmigt habe.