Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zunächst hielt die Nachricht über Trumps Corona-Erkrankung die Märkte in Atem, berichten die Analysten der Helaba.



Gestern habe dagegen ein Tweet des US-Präsidenten temporär das Sentiment belastet. In diesem habe er mitgeteilt, dass vor der anstehenden Präsidentschaftswahl nicht mehr mit den Demokraten über ein Corona-Konjunkturpaket verhandelt werde. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dennoch würden die Marktreaktionen deutlich machen, dass bereits einige Vorschusslorbeeren verteilt worden seien und diese phasenweise ausgepreist würden. Steigende Neuinfektionszahlen und die damit möglicherweise verbundenen Einschränkungen hätten ihren Teil zum überschaubaren Momentum beigetragen. In Italien sei beispielsweise der Notstand bis zum Januar 2021 verlängert und zudem eine Maskenpflicht im Freien verhängt worden.



Während an den Spread-Märkten keine allgemein erhöhte Risikoaversion festzustellen sei, komme der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktuell noch nicht richtig von der Stelle. Auf der Oberseite habe zuletzt das Momentum gefehlt, um den stark umkämpften 55-Tagedurchschnitt (12.887) nachhaltig zu überwinden. Auffallend sei zudem, dass die Anzahl der Verliereraktien (bezogen auf den Gesamtmarkt) zuletzt wieder ansteige. Auf der Unterseite gelte es weiterhin die Support-Marke bei 12.809 Zählern im Auge zu behalten. Sollte diese durchbrochen werden, wäre die 100-Tagelinie (12.614) das erste, potenzielle Kursziel. (08.10.2020/ac/a/m)

