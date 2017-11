Die von US-Präsident Trump angekündigte Steuerreform habe die erste Hürde auf dem Weg zur Umsetzung genommen. Das US-Repräsentantenhaus habe ein Gesetz mit 227 zu 205 Stimmen verabschiedet. Allerdings müsse der Senat dem Gesetz noch zustimmen. In diesem Fall käme es zur größten Steuersenkung in den USA seit 30 Jahren. Diese Nachricht habe die US-Märkte gestützt. Der US-Technologieindex NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe am Donnerstag abermals einen Rekordstand erreicht.



Der deutsche Technologiekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) habe Stellenstreichungen angekündigt. Am letzten Donnerstag habe das Unternehmen erklärt, weltweit 6.900 Arbeitsplätze in der Kraftwerks- und Antriebssparte abbauen zu wollen, die Hälfte davon im Inland. Alleine in der Kraftwerkssparte würden 6.100 Stellen gestrichen. Dabei sollten die Werke an den Standorten Görlitz und Offenbach komplett geschlossen werden. Als Grund für die geplanten Streichungen habe das Management insbesondere die Überkapazitäten und die damit einhergehenden fallenden Preise in der Gasturbinensparte genannt. Die Nachfrage nach solchen Turbinen sei am Weltmarkt drastisch gesunken. Die Gewerkschaft IG Metall habe harten Widerstand gegen den Stellenabbau bekannt gegeben und diesen angesichts der insgesamt hervorragenden Gewinnsituation des Gesamtunternehmens als "völlig inakzeptabel" bezeichnet. Nach Bekanntgabe der Maßnahmen habe die Siemens-Aktie ein knappes Prozent an Wert gewinnen können.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe einen neuen Großaktionär. Wie die US-Beteiligungsgesellschaft Cerberus am Mittwoch mitgeteilt habe, habe sie rund 3 Prozent der Anteile an der deutschen Großbank erworben. Nach dem chinesischen Mischkonzern HNA (9,9 Prozent der Anteile), dem Vermögensverwalter BlackRock (6,5 Prozent) und dem Emirat Katar (rund 6 Prozent) werde der US-Investor zum viertgrößten Aktionär bei der Deutschen Bank.



Mit der Akquisition weite Cerberus sein Engagement im deutschen Bankenmarkt deutlich aus. Im Sommer habe die Gesellschaft bereits ein Aktienpaket in Höhe von 5 Prozent an der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) im Gegenwert von 700 Millionen Euro erworben. Noch sei unklar, was Cerberus mit seinen Beteiligungen bei den deutschen Banken plane. Die neue Investition schüre Spekulationen über eine mögliche Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Die Aktie der Deutschen Bank habe nach der Meldung im Wochenverlauf mehr als 6 Prozent zugelegt. (Ausgabe vom 17.11.2017) (20.11.2017/ac/a/m)







Mitte der letzten Woche ging es an den europäischen Aktienmärkten deutlich nach unten, so die Experten von Union Investment.Als Hauptursache seien von Händlern Verkäufe von außerhalb des Euroraums ansässigen Investoren genannt worden. Diese hätten in diesem Jahr neben Kurs- auch Währungsgewinne aufgrund des festeren Euro erzielt und nähmen nun Gewinne mit. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei zwischenzeitlich unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen. Hieran habe auch das mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent besser als erwartet ausgefallene deutsche Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal nichts geändert. Zum Ende der Woche hätten sich auch die europäischen Märkte nach guten Vorgaben aus den USA wieder erholen können.