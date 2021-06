Die japanische Börse verzeichne aktuell deutliche Kursgewinne. Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) klettere um 1,02% auf 29.459 Zähler.



Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) spüre eine beginnende Erholung beim Passagieraufkommen. Im Mai habe der Flughafen Frankfurt mit 1,25 Millionen Passagieren gezählt, 356,9% mehr als im Vorjahresmonat, wo der Flugverkehr wegen der Corona-Einschränkungen fast zum Erliegen gekommen sei. Im Mai 2019 allerdings habe die Zahl der Fluggäste um 80% über der dieses Jahres gelegen. Kumuliert über die ersten fünf Monate des laufenden Jahres habe das Passagieraufkommen mehr als 4,7 Mio. Fluggäste betragen, ein Minus von 59,2% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 bzw. um 82,6% gegenüber 2019. Richtig gut laufe es nach wie vor bei der Luftfracht, wo ein Plus von 27,2% auf 204.233 Tonnen zu Buche gestanden habe; gegenüber Mai 2019 immerhin ein Anstieg um 10%.



Das Schweizer Spezialchemieunternehmen Clariant (ISIN CH0012142631/ WKN 895929) schließe sein Desinvestitionsprogramm mit dem Verkauf des Pigment-Geschäfts an ein Konsortium bestehend aus der deutschen Heubach Group und dem Finanzinvestor SK Capital Partners ab. Das Konsortium zahle bis zu 855 Mio. CHF, wie Clariant mitgeteilt habe. Clariant selbst beteilige sich an der neuen Gesellschaft, die auf einen Umsatz von mehr als 900 Mio. EUR komme, mit 20%. Die Transaktion solle im ersten Halbjahr 2022 vollzogen werden.



Die unerwartet starken Industrieproduktions-Daten aus Euro-Land hätten der Gemeinschaftswährung Auftrieb verliehen.



Die Ölpreise seien auch zum Wochenstart weiter gestiegen und hätten dabei von besseren Konjunkturdaten profitiert. Bei Gold sei die befürchtete charttechnische Verschlechterung eingetreten, sodass der Preis deutlich nachgegeben habe. (15.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem zunächst guten Start in die neue Woche und dem erstmaligen Überwinden der Marke von 15.800 Punkten hat der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -0,13%) im Verlauf nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741, +0,47%) hingegen habe die Kursgewinne nach dem Überspringen der 34.000 Punkte-Marke am Freitag weiter ausgebaut. Auch für den TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327, +0,95%) habe es Gewinne gegeben. Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) hätten an der DAX-Spitze 4,26% gewonnen.Auch an der Wall Street hätten die Standardtitel leicht eingebüßt, während Tech-Werte weiter nach oben geklettert seien. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,25% gesunken, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,18% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,74% geklettert.