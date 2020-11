Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsverlauf am Dienstag kann als lustlos bezeichnet werden, obwohl der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) tags zuvor einen neuen Rekordstand markierte, berichten die Analysten der Helaba.



Insgesamt könne unterstellt werden, dass auf dem vom deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichten Kursniveau bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Dies werde unter anderem dadurch deutlich, dass jüngste Erfolgsmeldungen über weitere Corona-Impfstofferfolge am Gesamtmarkt ohne dauerhafte Kursreaktion geblieben seien. Möglicherweise spiele das näher rückende Jahresende bereits jetzt bei der Ausrichtung der Portfolien eine Rolle. Denn trotz der mehrheitlich positiven Erwartungshaltung gelte es auch die weiterhin vorhandenen Risiken in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen. An vielen Stellen lasse sich nicht abschließend beurteilen, welche Folgen die Corona-Krise nach sich ziehen werde, insbesondere wenn es nochmals zu einer Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen kommen sollte. Entsprechend könnte der eine- oder andere Investor geneigt sein, die bereits erzielten Kursgewinne zu sichern und auf Neuengagements noch in diesem Jahr zu verzichten.



Es scheine so, als würde die Luft für den DAX kurzfristig dünner. Entsprechend wäre auch das noch vorhandene Potenzial begrenzt. Dies werfe die Frage auf, ob sich derzeit ein ausreichend gutes Chance- und Risikoprofil erkennen lasse. Charttechnisch relevante Marken würden sich auf der Oberseite bei 13.205, 13.287 und 13.314 finden. Support gehe von den Levels bei 13.045, 13.014, 12.960 und 12.880 aus. (18.11.2020/ac/a/m)

