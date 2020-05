Bonn (www.aktiencheck.de) - Gemessen am MSCI Emerging Markets (EM) zeigten Schwellenländer im April 2020 mit plus 9 Prozent die beste monatliche Kursentwicklung seit vier Jahren, so die Analysten von Postbank Research.



Zuvor hätten sie von Januar bis März die schwächste Quartalsperformance seit dem vierten Quartal 2008 abgeliefert. Der Industrieländerindex MSCI World habe mit plus 10,8 Prozent etwas besser performt. Trotz der positiven Kursentwicklung des MSCI EM komme es aber auf die richtige Auswahl an. Während beispielsweise Schwellenländer in Europa, im Nahen Osten und in Afrika 10,2 Prozent zugelegt hätten, habe das Plus in Lateinamerika nur 6 Prozent betragen. Vergleichbar habe es bei den Branchen ausgesehen: Grundstoffe plus 14,8 Prozent und Finanzwerte plus 5,8 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten erwarte man für den MSCI EM ein Kursplus von rund 12 Prozent; die einzelnen Regionen dürften aber auch künftig unterschiedlich gut performen. Asiatische Schwellenländer dürften mit einem Kursplus von 15 Prozent die Nase vorn haben. (07.05.2020/ac/a/m)



