Der Softwarekonzern SAP habe in Q2 dank eines guten Cloud-Geschäfts kräftig zugelegt und erneut höhere Ziele fürs Gesamtjahr gesetzt. 2018 solle der Umsatz währungsbereinigt um 6 bis 7,5% klettern und zwischen 24,97 und 25,3 Mrd. EUR liegen. SAP habe ein Betriebsergebnis von 1,64 Mrd. EUR erzielt, was einem währungsbereinigten Plus von 12% entspreche. Der Umsatz sei um 10% auf 6,014 Mrd. EUR geklettert. Als Wachstumstreiber sei wiederholt das Geschäft mit Mietsoftware aus der Cloud gewesen, das währungsbereinigt um stolze 40% zugelegt habe; der Verkauf von Lizenzen sei dagegen erneut zurückgegangen.



Der Duft- und Aromenhersteller Givaudan habe im ersten Halbjahr 2018 weniger verdient. Der Nettogewinn sei um gut 3% auf 371 Mio. Franken geschrumpft. Grund dafür seien unter anderem Wechselkursverluste in Märkten wie Argentinien gewesen. Die Verkäufe seien um knapp 8% auf 2,7 Mrd. Franken gestiegen.



MorphoSys profitiere von der neuen Partnerschaft mit Novartis. Die Münchner hätten die Ziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben und würden nun mit einem deutlich geringeren Verlust rechnen. Für 2018 werde ein Umsatz von 67 bis 72 Mio. EUR und ein operativer Verlust (EBIT) von 55 bis 65 Mio. EUR erwartet. Bislang sei MorphoSys bei einem Umsatz von 20 bis 25 Mio. EUR von einem Verlust von bis zu 120 Mio. EUR ausgegangen. Voraussetzung sei die Zustimmung der US-Kartellbehörden.



In den vergangenen Handelstagen habe die Aussicht in den USA auf weiter steigende Zinsen dem USD tendenziell Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. So auch gestern, bis der US-Präsident Trump am Nachmittag die US-Notenbank für Zinserhöhungen kritisiert habe. Daraufhin sei der Euro gestiegen.



Nach wenig Bewegung am Morgen sei es im Laufe des Tages für die Ölpreise nach unten gegangen. Als jedoch aus Saudi Arabien die Meldung am Markt durchgedrungen sei, dass das Land keine Überversorgung plane, hätten die Preise angezogen. Weiter bergab sei es mit dem Goldpreis gegangen. Wirkliche Gründe dafür seien jedoch am Markt nicht festzustellen. (20.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,6%, MDAX -0,6%, TecDAX -0,3%) erwischte einen verhaltenen Start in den Tag, bevor Anleger kalte Füße bekamen und Kasse machten, so die Analysten der Nord LB. SAP habe bei den Anlegern trotz guter Bilanz nicht punkten können und sich als Schlusslicht im DAX mit -3,5% wiedergefunden. Auch Continental habe es nicht geschafft, die Anleger von der neuen Holding-Struktur zu überzeugen. Es sei 1,7% bergab gegangen.Auch am amerikanischen Aktienmarkt ( Dow Jones -0,5%, S&P-500 -0,4%, Nasdaq -0,4%) hätten die Kurse einen Rückwärtsgang eingelegt. Investoren habe eine mögliche Eskalation im Handelsstreit mit der EU gesorgt. Hinzu seien enttäuschende Quartalsberichte gekommen, wie z.B. von eBay (-10%) und Alcoa (-13%). Letztere hätten unter der US-Zollpolitik gelitten. Nikkei 225 habe sich bislang schwächer gezeigt (22.604,66 Pkt.).