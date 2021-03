Zu allem Überfluss würden dazu noch die Probleme mit dem Impfstoff von AstraZeneca kommen, bei dem in absoluten Ausnahmefällen gravierende Nebenwirkungen aufgetreten seien. Trotzdem: Die aktuellen Schwierigkeiten würden sich im Laufe der nächsten Monaten zurückentwickeln, in einigen Weltregionen schneller, in anderen langsamer, aber die generelle Richtung stimme zuversichtlich. Dies sollte bei allen berechtigten Sorgen nicht aus dem Blick verloren werden.



Die weltweite ökonomische Aktivität nehme - insbesondere auch getragen durch die hervorragende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft - deutlich an Fahrt auf. Davon profitiere die extrem von der Globalisierung abhängige europäische und gerade auch die deutsche Wirtschaft überproportional. Dies werde momentan auch in den aktuellen Quartalsberichten einer Fülle von zyklischen Unternehmen ersichtlich. Die Gewinne einer Vielzahl von deutschen und europäischen Unternehmen sollten daher in 2021 deutlich zulegen können. Dies würde auch die im Laufe des letzten Jahres signifikant gestiegenen Bewertungen im Nachhinein relativieren.



Die zuversichtlichen Gewinnschätzungen für dieses Jahr hätten bereits zu einem merklichen Rückgang der Bewertungsrelationen geführt. Bis jetzt basiere dieser Rückgang aber allein auf Schätzungen, diese müssten im Verlauf des Jahres durch "harte" Fakten in Form von Gewinnen untermauert werden. Eines sei aber auch zu konstatieren: Die häufig kritisierte enge Korrelation der deutschen Wirtschaft mit China sei in jetzigen Zeiten, jedenfalls wenn man die rein wirtschaftlichen Implikationen betrachte, merklich positiv zu werten, führe sie doch zu erheblichen Belebungseffekten der heimischen Wirtschaft.



Kurzfristig heize die Verabschiedung des fiskalpolitischen Mammutpaketes der neuen US-Administration zur Bekämpfung der Corona-Pandemie das Aktiensentiment weiter an. Mittelfristig würden niedrige Zinsen in Kombination mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum in Folge der zunehmenden Verimpfung der Bevölkerungen die vielversprechenden Aussichten für die globalen Aktienmärkte untermauern. Aus Anlegersicht sollte der "Risk-On"-Modus beibehalten werden.





Die Politik befindet sich momentan in einer veritablen Zwickmühle. Einerseits werde der verständliche Wunsch nach umfassenden Öffnungen der Gesellschaften immer lauter, andererseits würden die wieder steigenden Corona-Fallzahlen gerade diese weitgehenden Öffnungen nicht rechtfertigen. Wenn dies in einem sog. Superwahljahr mit der Bundestagswahl im September als Höhepunkt passiere, mache dies das Regieren nicht einfacher. Wie viel Öffnung vertrage eine coronamüde Gesellschaft, ohne dass die Errungenschaften der letzten Wochen wieder vollständig zunichte gemacht würden?