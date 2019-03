Gemessen am MSCI World-Index hätten die globalen Aktienmärkte auf Wochensicht insgesamt ein Plus von 2,2 Prozent verzeichnet. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sowie der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) hätten jeweils Gewinne von 2,4 und 3,0 Prozent verbuchen können. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit den 30 größten deutschen Unternehmen habe einen Wertzuwachs von 2,0 Prozent verzeichnet.



Mit adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) und Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) hätten in der vergangenen Woche zwei deutsche Unternehmen ihre Geschäftsergebnisse des Jahres 2018 präsentiert. Der Sportartikelhersteller adidas habe erneut ein Rekordjahr hingelegt und seinen Gewinn im letzten Jahr um 20 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gesteigert. Während es in Nordamerika und Asien derzeit besonders gut laufe, stagniere das Wachstum in Europa. Aufgrund eines etwas schwächer als erwarteten vierten Quartals und einem voraussichtlich gemächlicheren Wachstumstempo im laufenden Jahr 2019 habe die Aktie zunächst mit einem Verlust von rund 3 Prozent reagiert, den Abschlag bis Freitag aber wieder ausgleichen können.



Auch Lufthansa habe 2018 einen neuen Rekord erzielt. Trotz hoher Treibstoffkosten und vieler Flugausfälle im letzten Sommer habe der Konzern den zweithöchsten Gewinn der Geschichte verbuchen können. Dieser sei mit 2,2 Milliarden Euro rund 8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Der Umsatz hingegen sei um knapp 6 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 35,8 Milliarden Euro gestiegen. Weiterhin steigende Kerosinpreise und der Preiskampf europäischer Airlines hätten jedoch für eine Halbierung der Wachstumspläne für 2019 gesorgt. Diese Prognose sei von den Anlegern nicht gut aufgenommen worden: Die Aktie habe über 6 Prozent an Wert verloren.



Am vergangenen Sonntag sei zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max 8 abgestürzt. Beide Abstürze hätten das Leben aller Passagiere gefordert. Zahlreiche Nationen und Fluglinien sämtlicher Kontinente hätten daraufhin ein Flugverbot für das betroffene Modell ausgesprochen. Am Mittwoch habe Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) schließlich selbst ein weltweites Startverbot für alle 371 bislang ausgelieferten Maschinen empfohlen und die Auslieferung weiterer Maschinen gestoppt. Die Aktie des Flugzeugbauers habe auf Wochensicht einen Verlust von über 12 Prozent hinnehmen müssen. (Ausgabe vom 15.03.2019) (18.03.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche konnten die globalen Aktienmärkte nach dem Rückschlag in der Vorwoche wieder leichte Gewinne verbuchen, so die Experten von Union Investment.Zu Beginn der letzten Woche hätten positive Aussagen seitens der USA und China zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt für eine Verbesserung der Stimmung an den Börsen gesorgt. Im Fokus der Anleger hätten in der vergangenen Handelswoche aber ganz besonders die jüngsten Entwicklungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) gestanden. Premierministerin Theresa May habe der EU zu Beginn der Woche Zugeständnisse bezüglich der Frist für die Grenzregelung in Irland abringen können. Trotzdem sei der von ihr vorgeschlagene Brexit-Deal am Dienstag im britischen Unterhaus abgelehnt worden. Am Mittwoch habe das Parlament weiterhin mehrheitlich gegen ein ungeregeltes Ausscheiden aus der EU gestimmt. Schließlich habe das britische Parlament am Donnerstag einen Regierungsantrag gebilligt, der das Austrittsdatum auf Ende Juni 2019 verschieben könnte, sofern das Parlament dem Scheidungsvertrag bis zum 20. März zugestimmt habe. Da die Parlamentarier genau dieses Abkommen schon zwei Mal abgelehnt hätten, seien die Erfolgschancen ungewiss und die Unsicherheit der Anleger weiterhin groß.