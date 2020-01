Gut für das Geschäft, schlecht für die Umwelt. Gerade das boomende Geschäft mit SUVs habe BMW 2019 einen weiteren Absatzrekord beschert. Um 21% auf knapp 959.000 seien die Verkäufe der SUVs gestiegen. Bei insgesamt 2,17 Mio. (+2%) abgesetzten Fahrzeugen der Kernmarke BMW ein Anteil von enormen 44%. Aber: BMW setze auch auf Elektroautos und Hybride: 12 seien bereits im Programm, bis 2023 sollten es 25 werden. Bereits am Mittwoch habe BMW mitgeteilt, über alle Konzernmarken hinweg 2,52 Mio. Einheiten (+1,2%) verkauft zu haben.



Airbus habe 2019 einen neuen Auslieferungsrekord erzielt und dabei den Rivalen Boeing übertrumpft. Insgesamt 863 Maschinen (+8% ggü. Vorjahr) seien an die Kunden übergeben worden, habe Airbus mitgeteilt. Zudem habe der Flugzeughersteller mehr Aufträge hereinholen können. Der Nettoauftragseingang habe bei 768 Flugzeugen gelegen, das seien 21 Maschinen mehr als im Vorjahr.



Nach zuletzt eher verhaltenen Tönen werde Ryanair wieder optimistischer: Besser als erwartete Geschäfte zum Jahreswechsel und ebenfalls über der Prognose liegende Buchungen für den Zeitraum Januar bis April würden für eine Erhöhung der Gewinnprognose sorgen. Der Überschuss im bis Ende März laufenden GJ 2019/20 solle nun zwischen 950 und 1.050 (bisher: 800 bis 900) Mio. EUR liegen. Der irische Billigflieger rechne insgesamt mit 154 (bisher: 153) Mio. Passagieren im lfd. Geschäftsjahr.



Der Euro habe am Ende von den schwächeren US-Arbeitsmarktdaten profitiert und leicht hinzugewinnen können.



Die Ölpreise hätten am Freitag in einer engen Spanne mit etwas leichterer Tendenz gehandelt. Somit sei auch am Ölmarkt wieder Ruhe eingekehrt. Gold habe sich nach dem jüngsten Schwächeanfall vom Mittwoch weiter stabilisieren und freundlich schließen können. (13.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer turbulenten Woche ist es am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,09%, MDAX -0,29%, TecDAX +0,32%) am Freitag relativ ruhig geblieben, so die Analysten der Nord LB.Gesucht gewesen seien vor allem Versorger, die von Hoffnungen auf Entschädigungszahlungen für den Kohleausstieg angetrieben worden seien. RWE habe nach Hoffnung auf milliardenschwere Entschädigungszahlung für den Kohleausstieg 6,40% höher notiert. Dürr ( ISIN DE0005565204 WKN 556520 ) habe von einer Kaufempfehlung profitiert und 6,22% im Plus gelegen.Nach anfänglichem Optimismus hätten die Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -0,46%, S&P 500 -0,29%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,27%) einen Gang zurückgeschaltet und die Indices ins Minus gedrückt. Pharmawerte hätten vor dem Wochenende einen guten Lauf gehabt. Pfizer habe als stärkster Dow-Wert +1,54% hinzugewonnen, Eli Lilly nach Ankündigung einer Übernahme +1,53%. Boeing habe mit minus 1,91% am Indexende gestanden. Die gute Jahresbilanz von Airbus habe belastet und lasse den US-Flugzeugbauer immer weiter ins Hintertreffen geraten. Nikkei starte freundlicher in die Woche: 23.851 Punkte (+0,47%).