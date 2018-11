adidas habe den Umsatz in Q3 um 3% (währungsber.: +8%) auf 5,873 Mrd. EUR gesteigert. Während Nordamerika (+16%) und Asien-Pazifik (+15%) stark gewachsen seien, seien die Erlöse in Westeuropa um 1% zurückgegangen. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe um 19% auf 656 Mio. EUR zugelegt.



BMW habe in Q3 einen Umsatz von 24,743 Mrd. EUR erzielt, ein Plus von 4,7%. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) habe unter einer unerwartet hohen Wettbewerbsintensität (w/WLTP-Umstellung) gelitten und sei um 26,3% auf 1,845 Mrd. EUR gesunken, der Konzernüberschuss habe bei 1,405 Mrd. EUR (-23,9%) gelegen.



Trotz Naturkatastrophen sei die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) weiter auf Kurs. Der Rückversicherer habe für das Gesamtjahr sein Ziel eines Gewinns von 2,1 bis 2,5 Mrd. EUR bestätigt. Nach drei Quartalen liege diese Zahl bei 2,038 Mrd. EUR. In Q3 habe der Wert bei 438 Mio. EUR gelegen.



Die Ergebnisse der US-Wahlen hätten zunächst den US-Dollar belastet und damit dem Euro Auftrieb verliehen. Am Abend habe es aber eine gegenläufige Tendenz gegeben, sodass es am Ende bei einem weitgehend unveränderten Wechselkurs geblieben sei.



Deutlich stärker als erwartet gestiegene US-Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise in Schach gehalten. Nachdem zunächst Spekulationen über Förderkürzungen für einen freundlichen Start gesorgt hätten, sei es am Nachmittag gen Süden gegangen. Am Ende des Tages habe ein weiterer Verlusttag mit minus 0,5 USD zu Buche gestanden. Der Goldpreis habe zur Wochenmitte zunächst leicht zulegen können, habe die Gewinne aber wieder abgegeben. Damit habe der Kurs den fünften Tag in Folge um 1.230 USD (+/- 5 USD) gependelt. (08.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung, dass mit dem Ausgang der US-Zwischenwahlen die US-Politik berechenbarer werden könnte, hat die Anleger an den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,83%, MDAX +0,90%, TecDAX +1,16%) zurückgeholt, so die Analysten der Nord LB.Die Quartalszahlen von adidas (-3,55%) und BMW (-3,46%) seien bei den Anlegern nicht gut angekommen. FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) dagegen sei nach einem für das Unternehmen positiven Votum über Dialysekliniken in den USA um 9,59% nach oben gesprungen.Mit Erleichterung hätten die Anleger an der Wall Street ( Dow Jones +2,13%, S&P-500 +2,12%, Nasdaq +2,64%) den Ausgang der US-Zwischenwahlen aufgenommen und damit für deutlich anziehende Notierungen gesorgt. Aktien von UnitedHealth seien an der Dow-Spitze um 4,21% gestiegen, nachdem sich in einer Volksabstimmung in drei Bundesstaaten die Wähler mehrheitlich für eine Ausweitung der staatlichen Krankenversicherung ausgesprochen hätten. Amazon habe 6,86% zugelegt. Der Online-Händler habe angekündigt, sein Lebensmittelangebot auf weitere US-Städte auszuweiten. Nikkei-225 sei mit starken Gewinnen auf 22.486,92 Pkt. (+1,82%) gestiegen.