Der Nikkei 225 folge den positiven Vorgaben der Wall Street und sei aktuell freundlicher mit 22.160,05 Punkten (+1,01%).



Der singapurische Staatsfonds Temasek zeichne eine Kapitalerhöhung und erwerbe 31 Mio. neue Bayer-Aktien zu einem Bruttoemissionspreis von insgesamt 3 Mrd. EUR. Inklusive seines bereits bestehenden Anteils werde Temasek dann rund 4% des Grundkapitals an Bayer halten.



Der weltgrößte IT-Dienstleister IBM profitiere von seinem Konzernumbau. Für das abgelaufene Quartal habe IBM einen Umsatzanstieg von 5% auf 19,07 Mrd. USD ausgewiesen. Dazu beigetragen hätten die Geschäfte mit Sicherheitssoftware sowie mit CloudComputing. Der Nettogewinn sei auf 1,68 (Vorjahreszeitraum: 1,75) Mrd. USD gefallen. Für Enttäuschung habe allerdings die bekräftigte Ergebnisprognose des Managements für das Gesamtjahr gesorgt, hier hätten Analysten mehr erwartet.



Der erneute Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland habe den zuvor leicht gestiegenen Eurokurs gedämpft. Die EZB habe den Referenzkurs auf 1,2357 USD festgesetzt.



Die Ölpreise hätten nach einer anfänglichen Schwäche doch noch einen freundlichen Tag (WTI +0,27 Cent) erwischt. Der Goldpreis habe sich gestern mit 1.346,91 USD etwas fester präsentiert. (18.04.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Angetrieben von positiven Impulsen aus den USA und China griffen Investoren am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,57%, MDAX +1,40%, TecDAX +1,61%) beherzt zu, so die Analysten der Nord LB.Auch von einem schwächelnden Euro sei Unterstützung gekommen. Negativer Ausrutscher im TecDAX seien Drägerwerk ( ISIN DE0005550636 WKN 555063 ) gewesen, deren Aktien um fast 12% abgerutscht seien. Grund: Dräger sei nach einem durchwachsenen Jahresstart skeptischer geworden, wenn es um die Profitabilität gehe.An der Wall Street ( Dow Jones +0,9%, S&P-500 +1,1%, Nasdaq +1,7%) seien gestern angesichts starker Quartalszahlen die Sorgen um die politischen Krisen in der Welt und die Angst vor einem Handelskrieg in den Hintergrund gerückt. Vor allem die Zahlen von Netflix und UnitedHealth hätten die Stimmung unter den Investoren beflügelt. Besonders positiv seien Technologiewerte hervorgetreten. Sie hätten im Schnitt 2% zugelegt.